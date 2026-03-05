Estatales

Intensifica CEPPEMS Tamaulipas acciones para elevar  calidad educativa en el nivel medio superior

60 min ago
1 minuto de lectura

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 05 de 2026.- Con la finalidad de fortalecer la planeación estratégica de la educación media superior en el estado, la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior (CEPPEMS) realizó su Primera Sesión Ordinaria 2026.

En el marco de lo establecido por su Estatuto Orgánico, la Comisión sesionó para analizar temas prioritarios y dar seguimiento a los acuerdos encaminados a mejorar la calidad, cobertura y pertinencia de los servicios educativos del nivel medio superior en la entidad.

En representación del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Igor Crespo Solís, reconoció la disposición de los distintos subsistemas para trabajar de manera coordinada y enfatizó la necesidad de reforzar la atención integral a las y los estudiantes, particularmente en el ámbito socioemocional.

Señaló que, aunque cada institución desarrolla acciones específicas, es fundamental generar estrategias conjuntas y realistas, acordes a las condiciones actuales. En ese sentido, propuso integrar una mesa de trabajo con especialistas en salud, expertos en atención socioemocional y representantes académicos, a fin de diseñar soluciones viables que permitan atender las problemáticas que enfrenta la juventud tamaulipeca.

Puntualizó que la CEPPEMS-Tamaulipas constituye un espacio colegiado de coordinación interinstitucional que impulsa la elaboración, implementación y evaluación del Programa Estatal de Fortalecimiento Integral de la Educación Media Superior, alineado con el Plan Estatal de Desarrollo 2023-2028 y el Programa Sectorial de Educación.

En la reunión participaron autoridades educativas, titulares de los Organismos Públicos Descentralizados de este nivel, así como de áreas estratégicas, entre ellos: Julio Martínez Burnes, director del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología; Sergio Oliverio Castillo Sagástegui, director del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa; Enzo Giovanni De Anda González, coordinador de Comisiones de Planeación y Programación; Héctor Hernández Navarro, coordinador de Vinculación y Difusión, y Ariadna Miguel Chávez Cobos, directora de Formación y Superación Profesional de los Docentes.

Con la realización de esta Primera Sesión Ordinaria 2026, la CEPPEMS-Tamaulipas refrenda su compromiso de consolidar acciones coordinadas que contribuyan al desarrollo integral de las y los estudiantes de educación media superior, en sintonía con la visión educativa que impulsan el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García.

60 min ago
1 minuto de lectura
Ver más

Artículos relacionados

Interviene la PAUT ante presunto relleno de la Laguna Tierra Negra de Madero

48 min ago

Reitera Secretaría de Finanzas coordinación cercana con gobiernos municipales para fortalecer planeación y transparencia

51 min ago

Aclara Dr. Plascencia hechos en Hospital; siempre se ha protegido a las víctimas

55 min ago

Participa Secretario de Educación en Foro Nacional sobre el Impacto de las Tecnologías Digitales en la Educación y en la Salud Mental

1 hora ago
© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  Director General: Profr. Humberto de la Garza González
Back to top button