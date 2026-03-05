Intensifica CEPPEMS Tamaulipas acciones para elevar  calidad educativa en el nivel medio superior

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 05 de 2026.- Con la finalidad de fortalecer la planeación estratégica de la educación media superior en el estado, la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior (CEPPEMS) realizó su Primera Sesión Ordinaria 2026.

En el marco de lo establecido por su Estatuto Orgánico, la Comisión sesionó para analizar temas prioritarios y dar seguimiento a los acuerdos encaminados a mejorar la calidad, cobertura y pertinencia de los servicios educativos del nivel medio superior en la entidad.

En representación del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Igor Crespo Solís, reconoció la disposición de los distintos subsistemas para trabajar de manera coordinada y enfatizó la necesidad de reforzar la atención integral a las y los estudiantes, particularmente en el ámbito socioemocional.

Señaló que, aunque cada institución desarrolla acciones específicas, es fundamental generar estrategias conjuntas y realistas, acordes a las condiciones actuales. En ese sentido, propuso integrar una mesa de trabajo con especialistas en salud, expertos en atención socioemocional y representantes académicos, a fin de diseñar soluciones viables que permitan atender las problemáticas que enfrenta la juventud tamaulipeca.

Puntualizó que la CEPPEMS-Tamaulipas constituye un espacio colegiado de coordinación interinstitucional que impulsa la elaboración, implementación y evaluación del Programa Estatal de Fortalecimiento Integral de la Educación Media Superior, alineado con el Plan Estatal de Desarrollo 2023-2028 y el Programa Sectorial de Educación.

En la reunión participaron autoridades educativas, titulares de los Organismos Públicos Descentralizados de este nivel, así como de áreas estratégicas, entre ellos: Julio Martínez Burnes, director del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología; Sergio Oliverio Castillo Sagástegui, director del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa; Enzo Giovanni De Anda González, coordinador de Comisiones de Planeación y Programación; Héctor Hernández Navarro, coordinador de Vinculación y Difusión, y Ariadna Miguel Chávez Cobos, directora de Formación y Superación Profesional de los Docentes.

Con la realización de esta Primera Sesión Ordinaria 2026, la CEPPEMS-Tamaulipas refrenda su compromiso de consolidar acciones coordinadas que contribuyan al desarrollo integral de las y los estudiantes de educación media superior, en sintonía con la visión educativa que impulsan el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García.