Gobernador constata avance de planta de combustibles alternativos en Altamira

Altamira, Tamaulipas.- Marzo 04 de 2026.- El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya y el subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía federal, Vidal Llerenas Morales, realizaron un recorrido por la planta de pirólisis instalada en el municipio de Altamira, propiedad del Grupo Industrial Águila, donde constataron el avance de esta infraestructura encaminada a la transformación de residuos plásticos en combustibles alternativos.

Durante la visita, el mandatario estatal y el subsecretario federal estuvieron acompañados por el director general del Grupo Industrial Águila, Juan Ruperto Rodríguez, quien ofreció una explicación detallada sobre el funcionamiento de la planta, la cual opera bajo un proceso de pirólisis para convertir desechos plásticos en cinco tipos de combustibles: gasolina, diésel, queroseno, parafina y gas, proceso del cual fueron testigos.

El directivo destacó que se trata de una planta diseñada para aprovechar ciertos tipos de plásticos, como polietilenos y tapones de botellas, que mediante reactores especializados son transformados en combustibles alternativos con menor impacto ambiental.

Juan Ruperto Rodríguez explicó que con esta planta se busca contribuir al cuidado del medio ambiente, al dar un nuevo uso a residuos plásticos que comúnmente terminan en los océanos, basureros o espacios públicos, convirtiéndolos en una alternativa energética sustentable.

Durante el recorrido, estuvieron acompañados por la secretaria de Economía, Ninfa Cantú; el secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel; la alcaldesa de Tampico Mónica Villarreal; los presidentes municipales de Madero Erasmo González y de Altamira, Armando Martínez; la senadora Olga Sosa y las y los legisladores de la zona sur, entre otros invitados.