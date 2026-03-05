Equipa DIF Tamaulipas desayunadores escolares y comedores comunitarios del estado

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 05 de 2026.- Con acciones que fortalecen la alimentación y el bienestar de la niñez tamaulipeca, el Sistema DIF Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, realiza la entrega de equipamiento a planteles inscritos en el programa Desayunos Escolares y a Comedores Comunitarios, con Voluntad, Paz y Esperanza, en beneficio de comunidades de 23 municipios del estado.

En respuesta a las solicitudes de instituciones educativas y de la sociedad en general, se distribuyen más de 29 mil artículos como refrigeradores, estufas, platos, vasos, ollas y alacenas, entre otros insumos que permiten preparar y servir alimentos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad.

Estas acciones benefician a más de 43 mil 400 niñas, niños y adolescentes, así como a personas, grupos y poblaciones de atención prioritaria que reciben raciones de alimento caliente diariamente en más de 640 planteles educativos y comedores comunitarios atendidos por el organismo estatal.

En una primera etapa, en Ciudad Victoria se entregaron más de mil 300 artículos que impactan de manera directa a mil 749 personas beneficiarias de 25 planteles y comedores comunitarios, quienes ahora cuentan con herramientas básicas que garantizan la inocuidad en la preparación y consumo de los alimentos.

En Ciudad Madero, se distribuyeron 2 mil 651 artículos de equipamiento para 3 mil 583 personas beneficiarias que reciben raciones de alimento caliente en 40 desayunadores escolares y comedores comunitarios.

La entrega de equipamiento también se realiza en los municipios de Casas, Hidalgo, Padilla, Güémez, Jaumave, Tampico, Palmillas, Miquihuana, Altamira, Cruillas, Burgos, Aldama, Soto la Marina, Llera, Gómez Farías, Xicoténcatl, El Mante, González, Matamoros, Reynosa y Río Bravo.

Con estas acciones, los Mensajeros de Paz continúan atendiendo necesidades prioritarias, especialmente de alumnas y alumnos de educación básica que diariamente acceden a una alimentación nutritiva.

Garantizar espacios adecuados para la preparación de alimentos no solo mejora el rendimiento escolar y contribuye a prevenir la deserción, también representa un paso firme hacia mejores condiciones de vida para quienes más lo necesitan.