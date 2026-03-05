Alista Gobierno de Tamaulipas construcción de 25 canchas de fútbol

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 05 de 2026.- La Secretaría de Bienestar Social prepara la construcción de 25 canchas de fútbol en 17 municipios del estado, como parte del Proyecto Mundial Social Tamaulipas rumbo a la Copa Mundial FIFA 2026, lo que forma parte del fomento a la actividad física con un enfoque de bienestar comunitario que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Silvia Casas González, secretaria de SEBIEN, informó que los gobiernos municipales se han sumado a esta iniciativa lanzada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de dejar un legado posterior a la Copa del Mundo FIFA 2026.

Explicó que en Tamaulipas se construirán 22 canchas de fútbol 5, dos canchas de fútbol 7 y una cancha de fútbol 11 en 17 municipios del estado.

Detalló que los municipios de Aldama, Altamira, Antiguo Morelos, Camargo, Ciudad Victoria, Cruillas, González, Ciudad Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Hidalgo, Jaumave, Jiménez, Matamoros y Reynosa contarán con canchas de fútbol 5.

En tanto que los municipios de Casas y Ciudad Madero tendrán canchas de fútbol 7, y Ciudad Victoria contará con una cancha de fútbol 11.

Agregó que, en línea con la política humanista del gobierno de Américo Villarreal Anaya, en este Mundial Social también se pone a la gente en el centro de los trabajos rumbo a la Copa Mundial FIFA 2026, que se desarrollará en los países de México, Canadá y Estados Unidos.

Casas González destacó que la actividad física es fundamental para la salud mental y social, por lo que agregó que en Tamaulipas se implementan políticas públicas para garantizar el acceso a espacios deportivos públicos seguros y funcionales.

Mencionó que, a través del Instituto del Deporte de Tamaulipas, la SEBIEN se enfoca en fomentar la actividad física y el desarrollo social mediante diversas iniciativas y políticas.

Por ejemplo, dijo que se han destinado 236 millones de pesos para la rehabilitación de infraestructura deportiva en el estado; en otras acciones especialmente enfocadas a generar espacios de cohesión comunitaria, se han invertido 48.3 millones de pesos en los últimos dos años en el programa de Parques, Centros y Unidades de Bienestar, el cual cuenta con 106 espacios públicos a los que acuden en promedio 300 mil personas al año.

“Estas acciones reflejan el compromiso del gobierno con el bienestar social a través del deporte, por lo que se trabaja para integrar a la población en actividades deportivas y recreativas, promoviendo la igualdad de oportunidades y el desarrollo humano”, puntualizó.