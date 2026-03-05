Aclara Dr. Plascencia hechos en Hospital; siempre se ha protegido a las víctimas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 05 de 2026.- El Director del Hospital Infantil de Tamaulipas, Vicente Plascencia Valadez afirmó que se ha brindado el apoyo necesario a las doctoras residentes que denunciaron los hechos registrados la madrugada del 30 de diciembre de 2025 y aseguró que desde el momento en que tuvo conocimiento se dio aviso a las autoridades y se ha colaborado plenamente para realizar peritajes, recorridos y recabar material de video que forma parte de la carpeta de investigación.

Agregó que desde el primer momento, se ha preservado la identidad de las doctoras, se respeta su proceso personal y se ha permitido que las autoridades realicen su trabajo sin exponerlas públicamente, ni someterlas a una presión mediática innecesaria.

“Rechazo categóricamente cualquier insinuación de negligencia, encubrimiento o indiferencia de mi parte. En ningún momento se ha obstaculizado una investigación, ni se ha minimizado lo ocurrido, por el contrario se ha actuado con responsabilidad institucional facilitando el trabajo de las autoridades y adoptando medidas concretas para fortalecer la seguridad del hospital”, expresó.

“Como director del hospital, mi responsabilidad ha sido actuar siempre con base en hechos verificables, protocolos institucionales y respeto absoluto hacia las personas involucradas, evitando cualquier forma de revictimización y preservando su privacidad”, puntualizó.

En entrevista con medios de comunicación, acompañado por Marggid Rodríguez Avendaño, Coordinador del IMSS- Bienestar en el Estado, el doctor Vicente Plascencia aseguró que su solidaridad y respeto hacia las doctoras involucradas permanece intacta y reiteró que seguirá colaborando en todo momento con las autoridades para que se esclarezcan plenamente los hechos y para que cualquier persona que haya cometido una conducta indebida enfrente las consecuencias que marca la ley.

Aseguró que cualquier evento que altere la tranquilidad, la seguridad o la dignidad de quienes trabajan y se forman dentro de una institución hospitalaria merece ser tomado con la mayor seriedad y sensibilidad. “Como médico, como directivo hospitalario y sobre todo, como ser humano, mi primera preocupación ha sido siempre el bienestar de las personas que forman parte de esta comunidad médica”, mencionó.

Explicó que la decisión de no realizar un pronunciamiento público hasta ahora, no había sido por falta de transparencia, ni por indiferencia ante lo ocurrido, sino precisamente para proteger en todo momento a las doctoras involucradas, evitar cualquier forma de revictimización y para salvaguardar su identidad.

El funcionario estatal dio a conocer algunas de las medidas de seguridad que se han tomado en la institución: la reubicación del dormitorio de residentes mujeres a una zona menos transitada del hospital; la instalación de cerraduras de seguridad con acceso mediante huella digital en los dormitorios de residentes; la gestión de mayor presencia de guardias de seguridad dentro de las instalaciones; el cierre nocturno controlado de accesos al hospital; la instalación de nuevas cámaras de video vigilancia y la implementación de nuevos gafetes de identificación para todo personal además de controles más efectos de acceso.

Por último, lamentó que en días recientes haya circulado en redes sociales un video editado que presenta fragmentos de lo ocurrido sin el contexto completo e insistió en que la protección de las víctimas, la verdad de los hechos y la justicia siempre estarán por encima de cualquier presión mediática.

También acompañaron al Director del HIT, José Luis Garza Ruiz, Jefe de Servicios de Atención a la Salud en la Coordinación del IMSS Bienestar; Ariel Mercado Cárdenas, Jefe de Enseñanza de la Coordinación del IMSS- Bienestar; María Elena Escobar Camacho Subdirectora médica del Hospital Infantil, y Jorge Guerrero López, Jefe de Enseñanza del HIT.