POR: ANA LUISA GARCÍA G.

El PAN guarda silencio ante lo inexplicable

En el caso Francisco García Cabeza de Vaca y colaboradores, implicados en desvíos de fondos públicos, uso ilícito de recursos y lavado de dinero, el Partido Acción Nacional ha permanecido en silencio, no parece coincidir con la versión del susodicho, de que las acusaciones que provienen de la fiscalía general de la República, tengan un sentido político. Si hubiera ese trasfondo, los dirigentes nacionales y del estado, hubieran alzado la voz desde el primer día, para defender a quien es una de sus figuras más prominentes.

Usted recordará que, en la primera semana de diciembre de 2025, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, que preside Jorge Romero, nombró a FGCV representante del partido ante América del Norte. Hoy todos guardan silencio, no lo defienden, pero tampoco lo han repudiado, falta una sentencia, hay una orden de aprehensión, pero aún no es caso juzgado, además esta es la primera vez que Acción Nacional enfrenta una situación de esta naturaleza, no tiene antecedentes que le proporcione una ruta a seguir.

Para colmo, en algunos estados, está por darse la renovación de dirigentes municipales y estatales de la corriente azul, que es el caso de Tamaulipas, y lo más probable es que abran un compás de espera, para que vengan tiempos más serenos y celebrar con emoción y júbilo la renovación de quienes serán sus líderes.

A nuestro ver, hasta ahora lo descubierto, es sólo la punta de la hebra, porque el grueso de la acusación proviene de una sola secretaría, la de Salud, donde hay 70 denuncia, 14 de ellas penales. Desde luego las acusaciones de uso ilícito de atribuciones y lavado de dinero, todo ello representa un daño patrimonial al Estado, cuyas dimensiones más vale no imaginarlas, pero es obvio que estos malos manejos los debe de haber en otras dependencias, y quizá en otros sexenios.

Hasta ahora lo más relevante de las operaciones donde se sustrajo recursos del erario público, que no se justificaron con las facturas debidas, corresponden a la Secretaría de Salud. Institución que desde años atrás operó como “caja chica” de diferentes funcionarios.

De acuerdo a las investigaciones, se deduce que el procedimiento utilizado, fue haber otorgado contratos por 500 millones de pesos a dos empresas representadas por Julio Carmona y Carlos Romero, las cuales supuestamente proporcionaban mantenimiento a los hospitales, pero se encontraron con pagos que no estaba respaldados por facturas.

Las operaciones tuvieron lugar en 2017 y 2018, esto se suma a dos procesos por lavado de dinero y crimen organizado, que son los cargos que ahora enfrenta el exgobernador Francisco García. Obviamente para realizar este “engaño”, debió contarse con la complicidad de funcionarios de la administración “cabecista”.

SEMANA LABORAL DE 40 HORAS, YA ES UN HECHO. – Este martes fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la reforma laboral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de la aprobación unánime de las dos Cámaras que conforman el Congreso de la Unión, no es sorpresa, ni noticia, porque era un hecho absoluto. Dígame usted, quien sería el guapo, que se opondría a la reducción de horas de trabajo con el mismo goce de sueldo, para el efecto fue reformado el Art. 123 Constitucional, y así podrá reducirse de 48 a 40 horas semanales las jornadas.

Antes de llegar a las cámaras federales, pasó por la aprobación de los Congresos locales, que tan sólo al cierre de la semana pasada, 24 de las 32 legislaturas la habían aprobado, y finalmente lo hizo la totalidad de ellas. Votar en contra o abstenerse, era darse un balazo en el pie, obtendría la reprobación de la inmensa base trabajadora del país, con su correspondiente factura en las urnas electorales, mínimo cuando se consulte al ciudadano en el 2027.

De esta manera la presidenta Sheinbaum, cumplió su compromiso número 60 de los 100 objetivos, que se planteó durante su campaña, acciones que constituye lo que ha llamado el segundo piso de la transformación.

No está de más reiterar que en 2026 no se reflejará ningún cambio en las jornadas laborales, cuyo propósito final será garantizar dos días de descanso por cada 5 laborados, la implementación será gradual hasta alcanzar la meta en 2030.

Los propósitos son muy nobles, aunque nadie puede garantizar su aplicación, lo describen como un recurso para, “Dignificar el trabajo y mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores en México”, y seguramente así será en algunos casos, en que los jefes de familia ocupen esos días para convivencia familiar o para realizar mejoras físicas en su hogar. Pero También habrá otros que le den un aprovechamiento muy diferente. En fin, hecho está.

Esta modificación no implicará reducción salarial y será gradual hasta 2030, con una disminución de 2 horas por año.

ACCIONES DEL MUNICIPIO EN EL MES DE EDUCACIÓN ESPECIAL. – El alcalde Eduardo Gattás Báez y su esposa Lucy, presidenta del DIF Victoria, inauguraron nueve rampas de acceso y movilidad para alumnos de la escuela primaria Epigmenio García, una manera simbólica de hacer presente su interés en apoyo de quienes sufren alguna incapacidad física y requieren de estas estructuras para hacer más fácil su desplazamiento.

Estas consideraciones tienen otra significación, porque es marzo el Mes de la Educación Especial y contribuye a hacer visible ante la ciudadanía, estas circunstancias, que requieren ser tratadas con sensibilidad y humanismo por quienes integran la sociedad, cada uno desde su desempeño institucional, o en convivencia con la comunidad.

Los alumnos Alejandra Lizebeth y Manuel Arnulfo reconocieron la aportación del alcalde Gattás y de la señora Lucy y fue la primera de ellos la que, a nombre de 250 alumnos de ese plantel, expresó: “Gracias señor presidente y señora Lucy por construir ambientes inclusivos en un marco de igualdad y equidad, reciban el cariño de toda la escuela”, expresó la alumna Alejandra Lizbeth a nombre de los 250 alumnos de esa institución educativa.