INTENSIVA CAMPAÑA CONTRA EL SARAMPION REALIZA EL CENTRO DE SALUD DE LA PESCA

Ante los casos alarmantes de sarampión que se han presentado en varios estados del país, el Centro de Salud de La Pesca a cargo del Dr. Carlos Enrique Martínez ha llevado a cabo una intensa campaña de vacunación entre toda la población de esta importante comunidad turística de Soto la Marina.

Estas acciones se llevan a cabo ante la próxima visita de turistas por la Semana Santa por parte del director junto con el equipo de trabajadores de la salud, quienes han vacunado a mas de 500 personas, que incluye los vendedores de alimentos y negocios que están en la calle principal, en el entendido de que son los que tienen el primer contacto con los turista, pero también a estudiantes de distintos niveles.

Cabe mencionar que se trabajan horas extras en esta campaña intensiva y de esta manera no se presente ningún contagio de sarampión.

En entrevista con el director de la clínica el dr Carlos Martínez, comenta que una de sus preocupaciones es que la gente, en este caso, de La Pesca, tenga todas sus vacunas y no quitara el dedo del renglón hasta lograr que haya esquema completos aplicados