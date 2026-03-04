Impulsan en Tamaulipas turismo seguro, responsable y sostenible

– Firman convenio de colaboración Protección Civil Estatal y la Secretaría de Turismo de Tamaulipas en pro de las y los turistas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 04 de 2026.- Para priorizar la seguridad y el bienestar de los visitantes, la Secretaría de Turismo de Tamaulipas, encabezada por Benjamín Hernández Rodríguez, y la Coordinación Estatal de Protección Civil, a cargo de Luis Gerardo González de la Fuente, firmaron un convenio de colaboración que fortalecerá las competencias de los prestadores de servicios turísticos y garantizará una experiencia segura y confiable para los miles de turistas que eligen al estado como destino.

“Este acuerdo, impulsado en el marco de la visión humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya, llega en un momento histórico para el turismo tamaulipeco”, señaló el funcionario estatal.

En 2025 se rompió récord con más de 17.4 millones de visitantes, un crecimiento del 22.7 % respecto a 2024, generando una derrama económica superior a los 16 mil millones de pesos, de acuerdo con datos del Sistema Estatal para la Afluencia Turística. Para esta Semana Santa 2026, se proyecta recibir cerca de 3 millones de visitantes.

El convenio celebrado incluye desde la creación de brigadas turísticas mixtas en temporadas vacacionales, simulacros en pueblos mágicos, playas y sitios turísticos estratégicos, capacitación sobre sensibilización turística y prevención de riesgos para hoteleros, restauranteros y guías, todo enfocado en elevar los estándares de calidad y protección en playas, entre otros atractivos turísticos.

Con ello, Tamaulipas se sigue consolidando como uno de los destinos de mayor crecimiento en México, gracias al mejoramiento de su seguridad, infraestructura moderna y promoción integral.

Cabe destacar que este pacto refuerza la confianza de visitantes nacionales y extranjeros, asegurando que cada visita sea no solo memorable, sino también segura y responsable, impulsando un turismo sostenible. El acuerdo estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2028, concluyó.