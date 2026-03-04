Impulsa SET el aprendizaje matemático con la “Feria de las Mate”

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 04 de 2026.- Mediante actividades lúdicas, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) impulsa el uso de las matemáticas en las y los estudiantes del nivel de educación básica, con la actividad denominada “Feria de las Mate”, informó Nora Hilda de los Reyes Vázquez, subsecretaria de Educación Básica.

Señaló que en la Escuela Primaria “J. Guadalupe Longoria García”, de Ciudad Victoria, se realizó esta feria donde participaron alrededor de 350 alumnas y alumnos, que tiene como objetivo fortalecer el desarrollo de habilidades matemáticas a través de un aprendizaje en el que niñas y niños tengan oportunidades para jugar y aprender.

“La idea es que se animen a pensar por sí mismos, enfrentando diversos retos matemáticos que les permiten resolver situaciones de la vida diaria en cada una de sus estaciones”, expresó.

Explicó que con este programa se asiste a diversas escuelas para implementar actividades lúdicas, haciendo uso de materiales manipulables que permitan a las y los alumnos conocer y apreciar tanto el aspecto formal como la parte divertida de las matemáticas.

Indicó que la “Feria de las Mate” está organizada en stands y se instala en el patio de cada escuela, en donde se desarrollan diversas actividades como: Arte Matemático, Sumando Volando 1 y 2, que son juegos donde las y los alumnos manipulan dados (modificados) y realizan cálculos aditivos y/o multiplicativos.

Dijo que las niñas y los niños también construyen números con el soroban (ábaco japonés), utilizando las piezas de este para formar números. Además, las actividades inician y terminan con canto y baile, movimiento de manos (mudras), así como el uso de diademas o antifaces que los mismos niños colorean.

