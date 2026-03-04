Gasolineras del Pueblo arranca este fin de semana

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 04 de 2026.- Derivado de la reciente aprobación por parte del Comité Técnico de la Comisión Nacional de Energía de la cesión del título de permiso de expendio de petrolíferos PL/8345/EXP/ES/2015, correspondiente a la estación de servicio ubicada en PRINCIPAL, S/C, Soto la Marina, 87670, en favor del Gobierno de Tamaulipas, y notificada el lunes 2 de marzo de 2026, la SEDENER informa que trabaja para iniciar operaciones a más tardar en el viernes 06 de marzo de 2026.

El cambio administraivo se llevó a cabo el día de hoy en las instalaciones de la SEDENER, donde el cedente informó el estado que guarda la administración de la gasolinera, la condición física que guarda el inmueble y los equipos, así como la calidad de los productos ahí ubicados.

La SEDENER reafirma su compromiso por brindar una mejor atención a cada uno de los usuarios de la estación ubicada en la comunidad de La Pesca, para que tengan la seguridad que recibirán gasolina de calidad y litros exactos; asimismo, la búsqueda de mejorar el precio a la comunidad en el corto plazo.