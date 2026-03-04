Por: Raúl Terrazas Barraza

UAT dos años de transformación deseada

Por estas fechas hace dos años, había Rector electo en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en la persona del médico Dámaso Anaya Alvarado, luego de que, al inicio de diciembre del 2023 fue designado por la Asamblea de la institución como interino, porque se fue Guillermo Mendoza Cavazos, quien había entregado la UAT a la corriente política de los Garcías de Reynosa.

Después de dos meses de interinato, se determinó llevar a cabo la elección de nuevo Rector y se abrió el registro de participantes, quienes debieron de promocionarse ante la comunidad universitaria, para que, el día siete de febrero en las casillas colectoras de votos, docentes, alumnos y directivos votarán por la persona su preferencia y, en más del 90 por ciento de los casos estuvieron de quien cubría el interinato.

El nueve de febrero del 2024, la Junta Permanente de la UAT erigida en Colegio Electoral presentó los dictámenes y presentó los resultados de la elección universitaria, misma que tuvo una notable participación y se realizó en un escenario de madurez política y civilidad, por tanto, quedó asentado que el proceso fue democrático y apegado a los estatutos de la Universidad pública de la entidad.

A dos años de distancia y con trabajo en territorio, es decir, con diálogo permanente con estudiantes, docentes y directivos de las Unidades Académicas Multidisciplinarias, el Rector Anaya Alvarado, ha dado a la institución una dinámica que, al interior presenta avances notables ya sea en por mejor infraestructura y más tecnología para la impartición de clases.

Está robustecida la enseñanza dado que, se ha mantenido la certificación de las carreras en todas las facultades y laboratorios, bibliotecas, junto con el impulso a las actividades deportivas la cara de la UAT cambió para bien, por ello, en los últimos días del pasado mes de febrero, fue dada a conocer una evaluación sobre el desempeño de los responsables de las Universidades, de manera que, la gestión del titular de la Rectoría consolidó a la institución como una de las más destacadas ya que, está posicionada ente los primeros lugares de la medición semestral que hace CE Research.

Desde luego, un mucho tiene que ver el respaldo absoluto que la Universidad y sus autoridades tienen del Gobernador, Doctor Américo Villarreal Anaya, quien goza de una gran estimación de la comunidad universitaria y siempre ha exteriorizado su deseo de que a la UAT le vaya mejor para que cumpla con su propósito de que, con la transformación al interior, será palanca de la transformación de Tamaulipas mediante el desempeño de sus egresados en el campo laboral y de la producción.

Tras la declaratoria de Rector electo a principio de febrero, debieron de alinearse una serie de acciones para efectuar el acto protocolario de la toma de protesta del Rector que estará cuatro años al frente de la institución, esto es, hasta el 2028.

El 14 de marzo del 2024, en el Gimnasio Multidisciplinario del Centro Universitario Victoria, se llevó a cabo el esperado evento, en el cual estuvo presente como invitado número uno, el Doctor Américo Villarreal Anaya.

Hay que decirlo, cambió el rumbo de la UAT, más bien se corrigió el rumbo y apareció en el discurso del Rector el compromiso e impulsar la educación desde el humanismo, transformar a la universidad para un futuro con mayor igualdad de oportunidades, excelencia académica y equidad de género.

Fueron agregadas con el paso el tiempo, acciones fundamentales como respaldar la educación media superior, retomar el esquema de educación a distancia y hacer de la gestión constante una herramienta para la consecución de más recursos y conectar la investigación universitaria con el desarrollo económico y social en las regiones de Tamaulipas.

En este mes de marzo, también hay una fecha que está en la memoria universitaria, ya que en los primeros días se llevaron a cabo una serie de movimientos estudiantiles encaminados a lograr la autonomía de las instituciones de educación superior que ya funcionaban en diferentes Campus, entre ellos el de Tampico, Victoria y Mante, mismos que fueron determinantes para que, el 15 de marzo de 1967 fueran publicados los Decretos 145 y 146 mediante los cuales, el Congreso del Estado a propuesta del Poder Ejecutivo confirió la autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio a la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Dicho de otra forma, la aprobación de los Decretos marcó la transición de Universidad de Tamaulipas a la de universidad Autónoma de Tamaulipas, situación que le daría la libertad de elaborar sus propios planes de estudios y administrar sus recursos, así que, como todos los años, en estos días de marzo, se conocerá de los actos mediante los cuales se recuerda a los precursores del movimiento por la autonomía y se reafirma el compromiso de la libertad de cátedra.