El futuro de Pemex está en Tamaulipas: arranca Campo Trión en Altamira

Altamira, Tamaulipas.- Marzo 04 de 2026.- En el marco del inicio de actividades del Campo Trión, el desarrollo petrolero en aguas ultraprofundas más importante de México, el Director General de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla afirmó ante el gobernador Américo Villarreal Anaya que el futuro de Pemex “está aquí en Tamaulipas”.

“Vamos a estar viniendo con ustedes a saludarlos, a solicitar su apoyo y a estar siempre con ustedes en el crecimiento del estado de Tamaulipas”, expresó durante la ceremonia realizada en el Puerto de Altamira, que representó un momento histórico para este proyecto, puesto en marcha en alianza entre Pemex y la empresa australiana Woodside Energy, con una inversión estimada en 10 mil millones de dólares.

Agregó que Trión será el cimiento de un complejo petrolero más amplio en Tamaulipas, ya que se desarrollan otros proyectos estratégicos. Asimismo, señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum ha instruido impulsar la producción de gas convencional para reducir la dependencia del gas proveniente de Estados Unidos. “Y el gas está en el norte, está en Tamaulipas”, enfatizó.

A nombre de Woodside Energy, el Vicepresidente Stephan Drouaud señaló que la firma de uno de los cabezales de pozo, que serán instalados en el lecho marino a una profundidad de 2.5 kilómetros en el Golfo de México, representa mucho más que el inicio de la perforación.

“Representa el paso de la planeación a la acción, de la ingeniería al desarrollo y de la visión a la realidad”, afirmó.

TAMAULIPAS SE CONFIRMA COMO FORTALEZA DEL SISTEMA ENERGÉTICO NACIONAL: AMÉRICO

Por su parte, el gobernador Villarreal Anaya destacó que con este acto Tamaulipas se confirma como fortaleza del sistema energético nacional.

“El mensaje que se lanza desde aquí, por conducto de la alianza entre Petróleos Mexicanos y Woodside Energy, es de certeza, de colaboración y de acercamiento entre México y Australia, para que este gran proyecto forme parte sustantiva de una visión común que avanza con firmeza”, señaló.

Y agregó: “Como dice nuestra gran presidenta, que ya nos prometió estar aquí el próximo 18 de marzo, vamos bien y nos va a ir mejor”.

PROYECTO INCLUYE LA VINCULACIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO ENTRE AUSTRALIA Y MÉXICO

La embajadora de Australia en México, Rachel Moseley refirió que el proyecto de Woodside es la mayor inversión de una compañía australiana en territorio mexicano con un valor superior a 10.000 millones de dólares y contribuye al Plan México mediante infraestructura, empleos e inversión en este estado.

Agregó que este tipo de alianza fortalece otros aspectos como es la educación y mencionó el memorandum de entendimiento con la universidad autónoma de Taumalipas va a requer la vinculación de Australia con México en el sector educativo y expander a las oportunidades de colaboración en investigación, capacitación y tecnología.

MÉXICO AVANZA EN SOBERANÍA Y JUSTICIA ENERGÉTICA: SENER

En el evento, la Secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, destacó que, a un año de la reforma a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los resultados son favorables y permiten avanzar en soberanía y justicia energética, en beneficio del desarrollo del pueblo de México.

“Este es un claro ejemplo de que vamos por buen camino y que tiene mucho sentido rescatar nuestra soberanía y nuestra justicia energética para el bienestar del pueblo de México”, expresó la secretaria.

En el acto también estuvieron presentes Octavio Barrera Torres, director de Exploración y Producción de Pemex; Jesús Toledo Guzmán, subsecretario de Asuntos Marítimos y Portuarios; Vidal Llerenas Morales, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía; Fidel Maldonado Herrera, titular de la ASIPONA Altamira; Walter Julián Ángel Jiménez, secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, y Ninfa Cantú Deándar, secretaria de Economía.

Asimismo, se contó con la presencia de legisladores, funcionarios del gabinete estatal, empresarios, así como la presidenta municipal de Tampico y los presidentes municipales de Ciudad Madero y Altamira.

Posterior al evento, el gobernador y las y los invitados se trasladaron al patio de maniobras para realizar la firma de los cabezales de perforación que serán trasladados a la plataforma marítima.