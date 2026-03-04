DIF Tamaulipas prioriza la salud auditiva con servicios gratuitos y entrega de auxiliares

-El organismo ha realizado más de 2 mil 700 acciones de audiología y entregado 588 auxiliares auditivos para mejorar la calidad de vida de miles de personas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 03 de 2026.- La salud auditiva es una prioridad para el Sistema DIF Tamaulipas, que preside la doctora María de Villarreal, que impulsa acciones permanentes para prevenir, detectar y atender oportunamente la pérdida de audición, acercando servicios especializados y gratuitos que impactan directamente en el bienestar de las familias tamaulipecas.

Como parte de ese compromiso, en el último año se han realizado 2 mil 722 acciones de audiología, entre las que se encuentran consulta audiológica, valoración mediante audiometría, elaboración de moldes para aparatos auditivos, calibración de auxiliares auditivos, lavado ótico, limpieza y mantenimiento de dispositivos, así como la donación de pilas para su correcto funcionamiento.

Además, se entregaron 588 auxiliares auditivos, gracias al trabajo coordinado con Patrimonio de la Beneficencia Pública y otras fundaciones mexicanas, sumando esfuerzos para garantizar que más personas puedan recuperar su capacidad de escuchar y fortalecer su integración social.

Las atenciones se brindan en los consultorios ubicados en las oficinas centrales del DIF Tamaulipas en Ciudad Victoria, durante las Brigadas Transformando Familias que recorren los municipios, así como en campañas audiológicas especiales realizadas en alianza con distintas instituciones.

Las consultas se ofrecen de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas, en la Calzada General Luis Caballero 297, colonia Tamatán, en Ciudad Victoria.

Para mayores informes, la población interesada puede comunicarse al teléfono 834 31 814000, extensión 58760.

Como requisitos se solicita copia de INE, CURP y comprobante de domicilio. Todos los servicios son completamente gratuitos.