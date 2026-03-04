Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

ASF va en serio

*Se prevé “Auditoria forense” en Miquihuana por parte de la ASF

*Prácticamente se fueron al baño

Sobre el asunto de la Auditoria Superior de la Federación a los municipios de Tamaulipas, los números que muestra la ASF no son amables por ningún lado; se ven diferencias notables en las cifras y seguramente habrán de caer pronto los culpables. Puede haber barrotes para ciertos ex ediles o ediles, e incluso hasta no han de dormir tranquilos.

Como es posible que San Nicolás un municipio tan pequeño, haya diferencias hasta por 33.7 millones de pesos, más los faltantes sin ninguna explicación; precio en un caso parecido están Jaumave y Tula, entre otros y no se van a quedar las cosas así.

Tan solo Jaumave trae un faltante de 50.7 milloncitos de pesos y Tula otros tantos, 28 melones del águila, por lo que sus respectivos ex ediles José Luis Gallardo Flores “El Gallo” y Antonio “Laminas” Leija Villarreal, no han de dormir tranquilos ni aunque tomen clonazepam, lo que se confirma por parte de la ASF las raterías de estos dos bribones.

Sería bueno que los inhabilitaran para que NUNCA vuelvan a ser servidores públicos. Uno jugó por Independiente y el otro por el PAN.

Las irregularidades, es por falta de documentación y otras cosas mas

Las irregularidades detectadas son principalmente por falta de documentación comprobatoria, desaparición de registros contables, faltas en procesos de adjudicación de obra pública, incumplimientos contractuales y cancelación de comprobantes fiscales sin reposición, lo que impide verificar el destino de los recursos públicos.

También se identificaron obras no concluidas o no operativas, anticipos no amortizados, faltas de garantías contractuales, omisiones en bitácoras técnicas y carencia de pruebas de calidad; situaciones que afectan la validación del cumplimiento de los objetivos de los programas.

La ASF emitió pliegos de observaciones y promociones de responsabilidad administrativa, por lo que los municipios señalados deberán solventar las inconsistencias o reintegrar los recursos observados dentro de los plazos legales establecidos. Esto es parte del proceso de fiscalización.

De igual manera conviene revisar con lupa el caso de Miquihuana, la que preside la que se dice enfermera y no sabe poner una inyección, la panista Gladys Magalis Vargas Rangel, en donde también no se explica el monto de los faltantes, lo que será necesario aclarar en próximas fechas previo a la elección del 2027.

Dicen por allá, no me lo crea, que la alcaldesa anda toda tensa, nerviosa y alterada, pues sabe que su administración será sometida a una “auditoria forense” por parte de la ASF, un tipo de revisión que va más allá del análisis documental y puede derivar en responsabilidades penales. Así que pendientes y a ver qué pasa en los días por venir.

Por lo pronto, ya andan pidiendo cárcel a todos los corruptos.

NOTAS CORTAS

1.- El mensaje del domingo pasado del gobernador Américo Villarreal Anaya fue muy claro y directo para aquellos acelerados antes del 2027, y andan meando fuera de olla, porque hay algunos que ni en inglés entienden, tampoco razones, pues ya algunos andan haciendo reuniones, loterías, bingos, rifando y regalando despensas con maíz con gorgojo. O lo peor aún, prometiendo obras no programadas y por andar así ya están bien identificados y no saldrán en la foto. Ese es el murmullo de los amigos de siempre allá en Tula.

2.- Las y los alcaldes del altiplano tamaulipeco llegaron puntuales a la cita del evento de la entrega del distintivo “Hecho en Tamaulipas”, “Hecho en México” y la indicación Geográfica de la Cuera tamaulipeca, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya y representantes del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por lo que esta prenda de vestir tiene valor, prestigio y tradición, pues ha llegado allende las fronteras ya que es historia y autenticidad que nos da identidad y representa con orgullo desde su origen. Coincidieron las y los ediles de esta región semiárida.

Por ahí vimos en primera fila a Rene Lara Cisneros, Maricela Rodríguez González, Sindy Paoleth Monita Ramírez y Manuel Báez Martínez, de Tula, Bustamante, Palmillas y Jaumave, respectivamente.

3.- En terrenos fértil de la UAT, el rector, Médico Veterinario Profesional, Dámaso Anaya Alvarado, otorgó el Premio Universitario 2025 “Dr. Norberto Treviño Zapata”, en la categoría Investigador Joven, al Dr. José Lázaro Martínez Rodríguez, en reconocimiento a su ascendente carrera en el campo de la investigación científica en la máxima casa de estudios del estado.

Esto se dio en el marco de la Asamblea Solemne de Reconocimiento al Mérito Universitario, donde Anaya Alvarado señaló que esta distinción que confiere la UAT no solo reconoce una trayectoria en construcción, sino que forma parte de una política institucional para fortalecer la investigación desde etapas tempranas, asegurando la continuidad y pertinencia del trabajo científico.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.