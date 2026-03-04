Avanza al 70 % el control del incendio forestal “Puerto del Volcán” en Miquihuana

-Se realizaron trabajos de liquidación en 2.8 kilómetros mediante el uso de herramientas manuales y agua con mochilas aspersoras

-Se encuentran en operación cinco pipas con capacidades de 20 mil, 15 mil y 10 mil litros.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 04 de 2026.- El Gobierno del Estado informó que el incendio forestal “Puerto del Volcán” continúa activo y bajo atención en el municipio de Miquihuana, dentro del Área Natural Protegida “De la Mariposa Monarca (Estatal)”, de acuerdo con el reporte del Centro Estatal de Manejo del Fuego (CEMF).

El siniestro, que inició el pasado 22 de febrero, presenta un 70 por ciento de control y un 60 por ciento de liquidación, con una superficie preliminar afectada de 280 hectáreas de vegetación tipo bosque de encino-pino.

Por instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, se han dispuesto todos los recursos humanos, materiales y aéreos necesarios para fortalecer la estrategia operativa.

En las labores participan 121 elementos de los tres órdenes de gobierno, así como del sector social y privado, quienes trabajan de manera coordinada en ambos frentes del incendio.

El coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, encabeza la supervisión técnica de las acciones en campo y mantiene coordinación permanente con las dependencias involucradas.

“Hemos establecido un Centro de Mando en el Hotel La Montaña, en Miquihuana, donde se activó el Equipo Estatal de Manejo del Incidente. Todos los días sostenemos reuniones de evaluación para ajustar la estrategia conforme al comportamiento del fuego”, señaló el funcionario estatal.

Detalló que en el componente terrestre se realizaron trabajos de liquidación en 2.8 kilómetros mediante el uso de herramientas manuales y agua con mochilas aspersoras, además de intervenir un kilómetro adicional dentro del perímetro afectado.

“Estamos reforzando las líneas de control y asegurando los puntos críticos para evitar reactivaciones. Cada acción se ejecuta bajo protocolos estrictos de seguridad”, agregó.

En materia logística, se encuentran en operación cinco pipas con capacidades de 20 mil, 15 mil y 10 mil litros, que abastecen un recipiente de 27 mil litros instalado en la unidad deportiva del municipio. Asimismo, se habilitó un contenedor estratégico con capacidad de 27 mil litros en el ejido Vallehermoso, abastecido de manera continua desde el estanque comunitario, lo que permite atender ambos frentes del incendio con mayor eficiencia.

En el componente aéreo, un helicóptero UH-1 realizó 30 descargas de agua de mil litros cada una y apoyó en el traslado de 46 combatientes, mientras que un helicóptero Bell 206 efectuó sobrevuelos de valoración para la evaluación técnica del comportamiento del fuego.

Finalmente, las autoridades estatales reiteraron que las acciones continuarán de manera permanente hasta lograr el control y total liquidación del incendio.

“No bajaremos la guardia. Seguiremos trabajando de manera coordinada hasta extinguir por completo el incendio, privilegiando siempre la seguridad del personal y la conservación del entorno natural”, concluyó González de la Fuente.