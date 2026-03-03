Tamaulipas avanza en educación con inversión histórica y mejora de indicadores: Américo Villarreal

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 03 de 2026.- El comportamiento de los indicadores más importantes que miden el desempeño del sistema educativo estatal, muestran que en Tamaulipas se han logrado avances sustantivos, destacando el tercer lugar nacional en absorción en Educación Superior alcanzando 98.7% y el tercer sitio en el país en cobertura en Educación Superior con 37.6%, además de una inversión histórica de casi 2,600 millones de pesos en construcción, rehabilitación y equipamiento de infraestructura educativa.

En conferencia de prensa el gobernador Américo Villarreal Anaya afirmó que Tamaulipas avanza tanto en igualdad educativa, como en la calidad y mejora del aprendizaje, destacando la entrega de más de 144 mil paquetes de uniformes escolares, a casi 50 mil alumnos en 25 municipios, con una inversión de 153 mdp, lo que además de ayudar a la economía familiar da identidad y representa igualdad dentro del aula.

Asimismo, a tres años y medio de la gestión de Villarreal Anaya, Tamaulipas logró una disminución de 2.6 puntos porcentuales en reducción del abandono en educación Media Superior al pasar de 8.7 a 6.1 por ciento, mientras que en absorción a secundaria se avanzó 5.2 puntos porcentuales, de 88.8 a 94.0 por ciento y en Media Superior se incrementó de 90.9 a 104.0 por ciento, una mejora de 13.1 puntos porcentuales y se logró también mayor eficiencia terminal en Media Superior incrementando 10.2 puntos porcentuales.

RECIBEN ÚTILES ESCOLARES ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS 43 MUNICIPIOS

En cuanto a la cobertura Universal del Programa de Útiles Escolares, a la fecha se han entregado 1,652,257 paquetes, con una inversión total de poco más de 792 millones de pesos, beneficiando al 100 por ciento de los estudiantes de educación básica en instituciones públicas con cobertura en los 43 municipios.

Acompañado por el Secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, el gobernador también mencionó la reactivación de la entrega de becas, considerado un acto de justicia que permite a las niñas, niños y jóvenes permanezcan en la escuela y se estimule su esfuerzo, a lo que debe sumarse también la inversión anual de 2 mil 817 mdp sólo para el 2026 que el gobierno federal destina a través de las becas Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y la Beca Rita Cetina, que por iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum ya se han empezado a dispersar en el estado en el presente ciclo escolar.

ENTREGADOS MIL 800 NUEVOS NOMBRAMIENTOS EN EL SECTOR EDUCATIVO

Al referirse al diálogo establecido con el magisterio tamaulipeco, con sus liderazgos y con su organización sindical por conducto de la Sección 30 del SNTE, el gobernador mencionó que se han entregado mil 800 nuevos nombramientos a lo largo de esta administración, para cubrir todo el espectro de trabajadores de la educación, desde docentes frente a grupo, directivos de planteles o conserjes.

En su intervención, el Secretario de Educación presentó la agenda Tamaulipas Educa, una iniciativa de para los próximos mil días de trabajo, que comprende 10 compromisos y 100 acciones puntuales en educación para fortalecer infraestructura, calidad académica, suficiencia de personal y para consolidar un modelo educativo humanista y que permitirá destinar 600 millones de pesos adicionales como impulso inicial de esta nueva etapa educativa.

MÁS OPORTUNIDADES EDUCATIVAS CON LA CREACIÓN Y AMPLIACIÓN DE PLANTELES ESCOLARES

El titular de la SET también mencionó que para el 2026 Tamaulipas ampliará las oportunidades educativas a fin de garantizar un lugar en la educación media superior y superior ya que en coordinación con el gobierno federal se tiene programado un nuevo CBTIS para Reynosa, la ampliación del CBTIS 302 en ese mismo municipio, un nuevo Colegio de Bachilleres también en Reynosa, la ampliación del CETMAR 43 en Altamira, un ITACE virtual en Nuevo Laredo, la Universidad Rosario Castellanos en Tampico y la Universidad de la Salud en Reynosa.

En la conferencia también participaron: la sSubsecretaria de planeación de la SET, Silvia Martínez Guerra, el titular del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología, Julio Martínez Burnes y la Directora general del ITACE, Claudia Anaya Alvarado.