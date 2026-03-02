Ocupa sector turismo de Tamaulipas primer lugar nacional en generación de empleo

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 02 de 2026.- Tamaulipas se consolidó como la entidad con mayor crecimiento porcentual en la generación de empleos turísticos en México, de acuerdo con datos del INEGI, al registrar un aumento de 25.30 % al cierre del cuarto trimestre de 2025, luego de haber ocupado el lugar 12 a inicios del año, informó el Secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez.

El funcionario explicó que, de acuerdo con el análisis de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, este resultado refleja la efectividad de las políticas de promoción y desarrollo impulsadas durante la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya.

Destacó que este liderazgo es producto de una tendencia ascendente sostenida a lo largo de 2025, periodo en el que el estado pasó de la posición 12 en el primer trimestre al primer lugar nacional al cierre del año.

Al detallar las cifras del INEGI, Hernández Rodríguez subrayó que Tamaulipas encabeza la tabla nacional con una variación de 25.30 % en empleos de actividades turísticas, superando ampliamente a entidades como Hidalgo (21.22 %) y Colima (14.22 %), que se ubicaron en las posiciones segunda y tercera del registro mencionado.

Asimismo, informó que la entidad alcanzó un total de 150 mil 695 empleos registrados en el sector turístico, la cifra más alta en al menos los últimos 10 años, lo que representa un récord histórico para esta actividad.

El secretario Hernández Rodríguez añadió que estos resultados tienen un impacto directo en la economía estatal: el incremento anual significó la creación de 30 mil 425 nuevos puestos de trabajo en el rubro de “Restaurantes y Servicios de Alojamiento” respecto al cuarto trimestre de 2024.

Con base en las referidas estadísticas, durante el primer trimestre de 2025 la entidad reportó un crecimiento de 3.42 %, ubicándose en el lugar 12 a nivel nacional; en el segundo trimestre, el aumento fue de 11.48 %, lo que permitió escalar a la séptima posición; en el tercer trimestre, el avance alcanzó 13.75 %, situándose en el octavo sitio; y, finalmente, en el cuarto trimestre se registró el incremento de 25.30 %, con el que Tamaulipas alcanzó el primer lugar nacional, consolidando así su mejor desempeño del año.