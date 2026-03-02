Intensifica Gobierno de Tamaulipas acciones para erradicar el gusano barrenador

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 02 de 2026.- El Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Pecuario y Forestal, informó que durante el presente año, en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, se están liberando alrededor de 70 millones de moscas estériles como parte de la estrategia para la erradicación del gusano barrenador en la entidad.

El subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal, Cuauhtémoc Amaya García, señaló que estas acciones han permitido mantener bajo control la situación sanitaria en el estado.

“Estas acciones nos están ayudando a tener controlada la situación, porque realmente 12 casos no significan mucho para la estadística nacional, considerando cómo se está comportando la enfermedad principalmente en el sur del país”, expresó.

Actualmente se tienen acumulados 35 casos, de los cuales únicamente 12 permanecen activos en los municipios de Aldama, Altamira, González, Antiguo Morelos, Nuevo Morelos, Ocampo y Ciudad Victoria. A partir de esta semana comenzará la desactivación de algunos de estos casos, permaneciendo en vigilancia los más recientes detectados en Ocampo y Victoria.

El funcionario destacó que el 60 por ciento de los casos positivos se ha detectado en los ombligos de animales recién nacidos, principalmente becerros, por lo que se está haciendo especial énfasis en la atención inmediata de esta zona.

“Exhortamos a los productores a que atiendan adecuadamente los ombligos de los becerros recién nacidos, ya que es un punto vulnerable donde se han concentrado la mayoría de los casos”, subrayó.

Para que una zona pueda ser declarada libre del gusano barrenador, se requieren tres ciclos biológicos de la mosca (aproximadamente 63 días) sin la presencia de nuevos casos.

Por su parte, el gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya, ha respaldado estas acciones integrales que combinan estrategias aéreas y terrestres. Mientras por aire se liberan 70 millones de moscas estériles, en tierra brigadas conformadas por 200 personas recorren predios y viviendas para revisar animales de sangre caliente como vacas, borregos, cerdos, perros, gatos y gallinas.