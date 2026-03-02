Inicia Aerus vuelos de Tampico a Monterrey: Secretaría de Turismo

-En un año clave previo al Mundial de Fútbol 2026, con una gran oferta de rutas tamaulipecos para aficionados y sus acompañantes

Tampico, Tamaulipas.- Marzo 02 de 2026.- on el reciente despegue del vuelo inaugural de Aerus en la ruta directa Tampico-Monterrey este 2 de marzo, el estado da un paso firme para potenciar la llegada de visitantes y dinamizar la economía regional, señaló Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas.

Con Monterrey como una de las sedes clave del Mundial de Fútbol 2026, esta ruta se convierte en una opción estratégica para aficionados, equipos y acompañantes que buscan llegar cómodamente al sur de Tamaulipas o combinar experiencias en ambas ciudades.

Incluso en Tamaulipas ya dimos a conocer los paquetes de las Rutas del Fútbol, con estancias de una a tres noches en diversos destinos turísticos del estado para los aficionados y sus acompañantes, señaló.

Reiteró que Tampico, cuenta con un aeropuerto moderno que cerró 2025 con más de 609 mil pasajeros y un crecimiento del 8.73%, con lo que se posiciona como un destino complementario accesible y atractivo para quienes visiten la región noreste durante el evento deportivo más importante del mundo.

Este lunes, el Aeropuerto Internacional Francisco Javier Mina fue escenario de un emotivo momento, los emblemáticos “Juanchos” de Tampico enmarcaron y acompañaron simbólicamente la salida del primer vuelo de la aerolínea Aerus hacia Monterrey, marcando el regreso y fortalecimiento de esta importante conexión aérea.

En la inauguración estuvieron presentes, autoridades de la Secretaría de Turismo de Tamaulipas, del municipio de Tampico y de la aerolínea Aerus.

Con esta conectividad aérea, el estado se sigue fortaleciendo, como con la aerolínea Mexicana que ofrece vuelos de la capital de Tamaulipas Ciudad Victoria al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), a costos bajos, concluyó.