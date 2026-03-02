Implementa Guardia Estatal de Género operativo Ruta Segura en Centrales de Autobuses de Nuevo Laredo y Mante

-Estas acciones fortalecen la cultura de la denuncia y la prevención.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 02 de 2026.- Mediante el operativo Ruta Segura, personal de la Guardia Estatal de Género mantiene la seguridad y fortalece las acciones para prevenir la violencia en las Centrales de Autobuses de los municipios de Nuevo Laredo y Ciudad Mante.

En estos sitios, se realizaron acciones como la entrega de trípticos informativos sobre cómo identificar, prevenir y atender casos de acoso sexual en el transporte colectivo, así como la difusión de los números de emergencia: 911 y 089.

Además, se dieron a conocer las funciones que realiza la Unidad Móvil Especializada de Atención a la Violencia (UMEAV) la cual prioriza la atención hacia grupos poblacionales en mayores condiciones de vulnerabilidad como lo son mujeres, infancias, adultos mayores y personas con discapacidad.

Estas acciones fortalecen la cultura de la denuncia y la prevención entre la ciudadanía, así como la confianza de la ciudadanía con la Guardia Estatal, lo cual se traduce en acciones comunitarias que mejoran la seguridad pública.