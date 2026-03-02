Locales

Habrá Expo Orienta COBAT a Secundaria el 11 de marzo

El próximo 11 de marzo tendrá lugar la Expo Orienta Cobat a Secundaria en las instalaciones de la propia institución de educación media superior aquí en Soto la Marina.

Así informa lo anterior la Mtra. Juana Irene Hernández Cadena, en su calidad de Directora del COBAT 16, quien indica que este evento lleva como propósito fundamental, que los alumnos que están por egresar de tercer grado de secundaria, conozcan las instalaciones del plantel, observen clases, conozcan el marco curricular, así como las actividades culturales y deportivas, que entre otras cosas, se cuenta en el plantel a su cargo, como son el laboratorio de ciencias, centro de cómputo, biblioteca y áreas deportivas.

A esta Expo COBAT-Secundaria asistirán alumnos de la Telesecundaria “Adolfo López Mateos” del Poblado Tampiquito, Telesecundaria “Niños Héroes” del Poblado Las Tunas, Secundaria Técnica 12 “Francisco Javier Mina” y Secundaria General “José García García” del Ejido Lavaderos.

Refiere la Mtra. Juana Irene Hernández Cadena, que el Colegio de Bachilleres de Tamaulipas es un plantel donde se prepara a los alumnos para que continúen sus estudios profesionales o bien se incorporen al mercado laboral, ya que se les prepara en tecnologías de la información y la comunicación o contabilidad.

