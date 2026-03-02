Fomenta Comisión de Parques la inclusión social con actividades recreativas para adultos mayores

-Recorrido en el Zoológico de Tamatán impulsa la convivencia, el bienestar y el acceso a espacios recreativos incluyentes para personas mayores integrantes del programa “Encuentro de Padres” del SUTSPET

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 02 de 2026.- Como parte de las acciones orientadas a promover espacios recreativos incluyentes y fortalecer la convivencia familiar, la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas recibió en el Zoológico de Tamatán a un grupo de personas adultas mayores integrantes del programa “Encuentro de Padres” del SUTSPET, iniciativa coordinada por la Secretaría de Cultura de dicho sindicato.

Durante el recorrido, el vocal ejecutivo, Eduardo Rocha Orozco, acompañó a las y los visitantes, compartiendo un momento de cercanía y diálogo, destacando la importancia de que los parques y zoológicos del estado sean espacios accesibles para todos los sectores de la población.

Rocha Orozco señaló que el Zoológico de Tamatán no sólo cumple una función de conservación y educación ambiental, sino también un papel social al ofrecer entornos seguros y adecuados para la recreación de niñas, niños, familias y personas adultas mayores.

Estas acciones se realizan en apego a la política social impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, orientada a fortalecer la inclusión, el bienestar y la convivencia comunitaria en espacios públicos del estado.

Rocha Orozco señaló que la Comisión de Parques y Biodiversidad reafirma así su compromiso de fortalecer espacios que fomenten la integración social y el sano esparcimiento para las familias tamaulipecas.