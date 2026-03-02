Coordinan ITAVU y CONAVI acciones para construir más de 2,600 viviendas en Tamaulipas

-La colaboración entre el Gobierno Federal y del Estado permite avanzar en la implementación del Programa de Vivienda para el Bienestar, acercando oportunidades de vivienda digna a familias que más lo necesitan

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 02 de 2026.- El acceso a un hogar digno comienza a convertirse en una realidad para miles de familias tamaulipecas. Con el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya y como parte del Programa de Vivienda para el Bienestar, impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en el estado se proyecta la construcción de 2 mil 627 viviendas, destinadas a sectores que históricamente han enfrentado mayores dificultades para acceder a un patrimonio propio.

Esta estrategia social busca garantizar el derecho a una vivienda adecuada mediante la edificación de casas dignas, con financiamiento accesible y esquemas de apoyo enfocados principalmente en familias de bajos ingresos, madres jefas de familia, personas adultas mayores y ciudadanos con discapacidad, fortaleciendo así las condiciones de bienestar y desarrollo para la población.

En Tamaulipas, el gobierno estatal participa activamente en la implementación del programa mediante la donación de terrenos y espacios adecuados para la construcción de estas viviendas, lo que permitirá avanzar con mayor rapidez en la consolidación de nuevos hogares para quienes más lo necesitan. La iniciativa forma parte de la visión humanista que impulsa la administración estatal para reducir desigualdades y mejorar la calidad de vida de las comunidades.

Como parte de este trabajo coordinado, el director general del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU), Manuel Guillermo Treviño Cantú, recibió la visita del jefe regional de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), Juan José Deveza Méndez, con el propósito de fortalecer la colaboración institucional y revisar el avance del programa en la entidad.

Durante el encuentro, ambas autoridades analizaron la planeación del proyecto, definieron líneas de acción conjuntas y reafirmaron el compromiso de trabajar de manera coordinada entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal para ampliar las oportunidades de acceso a una vivienda adecuada.

Treviño Cantú destacó la importancia de sumar esfuerzos para transformar la vida de miles de familias tamaulipecas.

“Trabajamos de manera coordinada con el Gobierno de México para que este programa llegue a quienes realmente lo necesitan. Nuestro objetivo es que más familias puedan tener un patrimonio seguro, un hogar donde construir su futuro con tranquilidad”, expresó

Refirió que con estas acciones, el ITAVU continúa consolidando alianzas institucionales con la CONAVI y otras instancias, impulsando proyectos que no sólo atienden una necesidad básica, sino que también fortalecen el tejido social y contribuyen a que cada vez más tamaulipecos tengan la oportunidad de vivir con mayor bienestar y dignidad.