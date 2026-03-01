POR: ANA LUISA GARCÍA G.

Fiscales de 15 estados, entre ellos Tamaulipas, debieron desocupar este fin de semana las que fueron sus oficinas, para que este lunes los nuevos titulares asuman sus respectivos encargos. La fiscal General de la República, Ernestina Godoy giró las renuncias respectivas, y la sacudida al árbol era de esperarse, luego de que el anterior Fiscal, Alejandro Gertz Manero fue nombrado embajador de México en Reino Unido.

Son cambios de rutina sexenal, podemos decir que se tardaron demasiado, sobrevivieron un año 5 meses, esto se debe a que Morena no tiene una estructura administrativa bien conformada, como ocurrió con otros regímenes, donde se hacía “fila” para alcanzar una posición importante en el gobierno.

En este caso, por tratarse de figuras para el servicio estatal, los gobernadores tendrán preferencia para recomendar o asignar elementos para ocupar esos espacios, que son de mucha importancia cuando tienen que ver con la procuración de justicia; son órganos investigadores y responsables: de la persecución de delitos del fuero común, la conducción de las policías ministeriales, el ejercicio de la acción penal ante los tribunales; y sobre todo, de ejercer acción penal ante los tribunales, y la protección y reparación de daños a las víctimas.

La asignatura que no logran aprobar con calificación sobresaliente, es el perseguir y lograr que los delitos no sean materia de impunidad; que se sancionen a los protagonistas de esas faltas, actuando bajo principios de legalidad, objetividad y eficiencia. Hasta ahora, le han quedado a deber a la sociedad tamaulipeca, veremos si en este cambio de mando se mejoran los procedimientos.

El nuevo fiscal para Tamaulipas, al igual que los restantes del país, actúan como Ministerio Público local, y se diferencian de la fiscalía general de la República (FGR), que se encarga de delitos federales.

Bienvenido los cambios, son oportunidades de mejora, de otra estrategia y alternativas para la obtención de resultados que espera la sociedad. Aunque no se ha oficializado la lista de las 15 entidades a las que asignan nuevos fiscales, se ha precisado que además de Tamaulipas, los estados de San Luis Potosí, Durango, Nayarit y posiblemente Jalisco, renovara esta figura del servicio público, este lunes.

CUIDADO CON COBROS FANTASMAS.- Resulta que una persona fue a realizar un pago por derechos vehiculares en la Oficina Fiscal del Estado, y por las razones que usted quiera, no los pudo efectuar, no existe fecha de vencimiento, así que, quedó en compás de espera; pero a los pocos días le llegó por correo, bajo el título de “comprobante de operación en proceso”, con un folio, lo que puede llamarse una sugerencia de pago, con fecha de vencimiento, un folio y un concepto representado por 20 dígitos, en seguida MULTIPAGOS CIE INTER e indicaba que vencimiento era ese mismo día a las 23 horas, con 59 minutos y 59 segundos, o sea a media noche.

Lo que llama la atención es que, primeramente, se trata de un supuesto cobro de la Oficina Fiscal, eso en teoría, pero en el documento de cobro no menciona el nombre de ninguna dependencia, y el concepto que debiera de ser muy claro, “por derechos vehiculares”, o algo similar, y de qué unidad ¿auto, camioneta? Con matricula tal, etc, tampoco figura.

De tal manera que de realizarse el pago, será a un cobrador fantasma, si efectivamente su procedencia es la Fiscal del Estado (así se supone por la cercanía del trámite que se inició y no pudo concluirse), debiera de evitar esa ambigüedad, y si no es institucional, entonces hay que examinar quién es el actor que lo envió, porque de que fue un elemento de la burocracia de esa dependencia, no hay duda.

MÁS EQUIPO Y PERSONAL PARA SECTOR SALUD: AMÉRICO. – Esta vez el gobernador Américo Villarreal Anaya habló a través del Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas, destacando que nuestra entidad se ha sumado al gran proyecto de salud que impulsa el Gobierno de la Transformación, el cual está vigilante de las necesidades de la población, de esta manera se avanza en la atención óptima que se brinda a la población, con diagnósticos oportunos y tratamiento más eficaces. Esta declaración fue acompañada con datos duros, como el hecho de que el IMSS-Bienestar contrató mil 120 médicos especialistas para Tamaulipas, que fueron distribuidos en 19 unidades hospitalarias de segundo y tercer nivel y están listos para brindar atención.

El mandatario reconoció que el Sistema Nacional de Salud en México vive un momento histórico, dado que los gobiernos de la transformación, están actuando con voluntad política, que se refleja en apoyos económicos, lo cual nunca antes se había hecho en el país. Con satisfacción expresó que: “Vamos caminando hacia un sistema más robusto que deja de estar segmentado” cuy aspiración es un Sistema Nacional de Salud integrado, con la misma capacidad operativa y resolutiva para todos”.

No pasó por alto, que en materia de infraestructura hay progreso, con avances significativos, como el Hospital General de Matamoros, y el próximo funcionamiento de los nuevos hospitales de Ciudad Madero y del ISSSTE en Tampico, y la modernización del Centro Oncológico en Ciudad Victoria.

PROPUESTAS DE LA UAT, PARA BIENESTAR DE COMUNIDADES. – Presenta la Universidad Autónoma de Tamaulipas, propuestas en busca del bienestar comunitario y la reducción de situaciones de vulnerabilidad, en comunidades costeras de nuestra entidad, con la presentación de alternativas para fortalecer el desarrollo sostenible de los núcleos pesqueros.

El tema es abordado con la publicación del libro Alternativas de resiliencia en comunidades costeras tamaulipecas. Una ventana para una ciencia de incidencia, es la obra que aborda las condiciones económicas y sociales, que enfrentan las poblaciones, así como las propuestas para contribuir al bienestar de esas comunidades. El contenido se deriva de una investigación colectiva, que da forma a un trabajo académico, que aborda la vulnerabilidad costera y reafirma el compromiso universitario con el impacto social y la transformación del entorno.

La investigación se desarrolló en el poblado La Pesca, municipio de Soto La Marina, participaron 30 expertos de distintos cuerpos académicos de la UAT, además de investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como de las universidades de Medellín y de San Buenaventura, de Colombia. Este es uno de tantos trabajos desarrollados por elementos de la casa de estudios de Tamaulipas, para fomentar acciones de incidencia social orientadas a los objetivos de desarrollo sostenible y con perspectiva de género.