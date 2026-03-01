Llama Américo a la Unidad y cerrar filas en MORENA

Cd. Victoria, Tam.- Durante la asamblea informativa de MORENA celebrada en esta capital, y en su calidad de Consejero Nacional y primer morenista de Tamaulipas Américo Villarreal Anaya llamó a la Unidad sin agendas personales, “cerramos filas ante nuestra estructura” afirmó.

Ante más de 4 mil integrantes de los Comités Seccionales de todo Tamaulipas recientemente electos y la dirigencia estatal de Morena, Américo Villarreal envió un contundente mensaje de unidad y afirmó que en este movimiento no hay agendas personales, proyectos individuales adelantados, ni espacios para la improvisación y afirmó: “Los tiempos políticos los define el movimiento y cuando haya decisiones que tomar, se comunicarán con claridad y de frente, como debe ser”.

Tras hacer un reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por gobernar con firmeza y sensibilidad, con autoridad y con cercanía, con estrategia y con justicia, Villarreal Anaya destacó que Tamaulipas está alineados a esa visión y cada programa social, proyecto y acción de su gobierno, tiene una misma esencia: “construir bienestar con justicia”.

Agregó asimismo, que rumbo al 2027, Morena debe tener claridad absoluta que no se gana con improvisación, sino que se gana con unidad, con trabajo en equipo, con estructura fortalecida, disciplina política y liderazgos comprometidos con el movimiento y no con intereses personales.