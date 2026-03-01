Por: Raúl Terrazas Barraza

Cero improvisados para 2027, AVA

En su participación con la estructura del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, PMRN, de Tamaulipas, el Gobernador, Doctor Américo Villarreal Anaya, aclaró puntos respecto a la política partidista cuya meta son las elecciones de junio del 2027, que no deben existir agendas personales ni aspiraciones adelantadas, que el gran valor es la unidad interna como base para dar continuidad a la cuarta transformación.

De manera enfática hizo ver que, la unidad debe estar en función de la madurez política y no en el hecho de que todos piensen igual y acotó que para el proceso que viene no hay espacios para improvisaciones y que, los tiempos políticos los define el Movimiento por ello, cuando haya decisiones que tomar, serán comunicadas con claridad y de frente, como debe de ser.

La reunión regeneracionista se llevó a cabo en el Polyforum del Parque Bicentenario y en ella participaron unas cuatro mil 500 personas de los Comités que fueron constituidos mediante la estrategia llevada a cabo en territorio para conformar, en algunos casos y en otros reforzar la estructura que habrá de trabajar para sacar adelante el proceso electoral del 2027 mediante el cual se renovarán Ayuntamientos, el Congreso el Estado y la bancada de Tamaulipas en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

El Gobernador estuvo flanqueado por la dirigente del PMRN, María Guadalupe Gómez Núñez y el presidente del Consejo Estatal de la organización política, licenciado Rómulo Pérez Sánchez, ante quienes subrayó que, el 2027 no es un punto de llegada sino un paso para la consolidación del Movimiento y, desde luego mostrar que son tiempos de la transformación porque llegó para quedarse.

El presidente del Consejo del partido en el poder, señaló que ellos fueron y van al territorio para escuchar a sus militantes, organizarlos y prepararse para hacer un mejor papel en la política, cosa que no hacen los partidos de oposición, mismos que simulan democracia mediante designaciones desde los escritorios, por ello, subrayó que nadie de los presentes estuvo en la reunión por una llamada o porque los seleccionaron, más bien están por voluntad y apoyo de los grupos sociales que dan forma a un esquema real de democracia participativa.

El Doctor Villareal Anaya, notificó presidentes y secretarios de los más de dos mil comités seccionales que se gana al actuar siempre con congruencia y al mantener viva la esencia de la cuarta transformación, que es, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Los otros

En el programa radiofónico, Diálogos con Américo, que es todos los domingos en Radio Tamaulipas, el Gobernador de la entidad, Doctor Américo Villarreal Anaya, habló e interactuó personas de varios municipios de la entidad, entre ellos, Nuevo Laredo, El Mante y Victoria, sobre tema de salud, mismos que domina a la perfección, porque ha sido lo suyo desde hace mucho tiempo, ya que, fue funcionario en la Secretaría que ahora tiene a su cargo el doctor Vicente Hernández Navarro.

Se tocaron temas de infraestructura, de la atención bajo el esquema de niveles contenido en el modelo que rige en el país y que permite dar orden a las necesidades médicas de la población, asimismo, de la importancia que tiene la vacunación en estos tiempos de casos de sarampión, de la gran respuesta que dio el Gobierno de la República a la pandemia de COVID-19, de la importancia de un cambio en los estilos de vida para reducir la carga de enfermedades en la población, al privilegiar una alimentación adecuada y ejercicio.

El programa Diálogos con Américo, se ha convertido en una instancia de información e interacción del Mandatario tamaulipeco con sus Gobernados, incluso, el formato fue ya observado por medios nacionales de la misma naturaleza que Radio Tamaulipas, es decir, culturales, así que, nada extraño sería que pronto Villarreal Anaya incursiones en algún programa de alcance nacional.

Si de política se trata, en las últimas fechas ha enseñado más músculo el Sindicato del Seguro Social, que el de Maestros, la dirigencia de éste último llevó a cabo un concurso de parrilladas al que asistieron los representantes de las bases e invitados especiales del dirigente, Doctor Jorge González Ortiz.

En tanto, el dirigente de los trabajadores de la educación, profesor Arnulfo Rodríguez Treviño, anda por las orillas, aunque de cuando en vez, trata de reunirse con personas que tienen buena representación sociopolítica, eso sí, sin descuidar la estructura de la Sección 30, porque, en el primer descuido los que quieres quedarse en su lugar le relegarían y con mucho gusto hasta le desplazarían de la organización, para que la organización agarre un aire nuevo.

Desde luego, aquello que ambas organizaciones sindicales tienen, como algunas más es que colaborarán en la política electoral del 2027 con el regeneracionismo, es la portación de los colores guinda y ahora coordinado con el rojo, al parecer por la alianza con el Partido del Trabajo, aunque también debido a que el verde dejó de ser el color del sindicato del IMSS, desde hace unos años y el naranja del Sindicato de Maestros es de tono guinda también.