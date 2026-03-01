Fortalece Tamaulipas sistema de salud con más equipamiento y personal: Américo Villarreal

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 01 de 2026.- Al abordar el tema de la salud durante el programa “Diálogos con Américo”, el gobernador Américo Villarreal Anaya afirmó que la federalización del sistema de salud y la adhesión de Tamaulipas al IMSS-Bienestar han permitido avances sustantivos en infraestructura, equipamiento, abasto y en contar con el recurso humano suficiente para brindar una atención integral a las y los tamaulipecos.

Durante el programa de este domingo, a través del Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas, el mandatario aseguró que el Sistema Nacional de Salud en México vive un momento histórico, pues los gobiernos de la transformación han demostrado voluntad política y un apoyo económico como nunca antes se había hecho en el país.

“Vamos caminando hacia un sistema más robusto que deje de estar segmentado y aspire a un Sistema Nacional de Salud integrado, con la misma capacidad operativa y resolutiva para todos”, dijo.

Destacó que Tamaulipas se ha sumado a este gran proyecto de salud; se trabaja día con día con un sistema activo, propositivo y vigilante de las necesidades de la población, avanzando para brindar una atención óptima, con diagnósticos oportunos y tratamientos más eficaces.

Aseguró que en materia de infraestructura se observa progreso y hay avances significativos, como el Hospital General de Matamoros, la próxima entrada en funcionamiento de los nuevos hospitales de Ciudad Madero y del ISSSTE en Tampico, así como la modernización del Centro Oncológico en Ciudad Victoria

Además, mencionó que el IMSS-Bienestar contrató mil 120 médicos especialistas para Tamaulipas, quienes se han distribuido en 19 unidades hospitalarias de segundo y tercer nivel y están listos para brindar atención.

“Acuérdense de que tienen un gobernador médico que sabe, en un momento dado, diagnosticar y ver las condiciones que afligen a nuestra población desde un punto de vista demográfico y epidemiológico, y lo que implica que no tengamos una respuesta pronta y eficaz del sistema de salud; trabajando con el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, con la voluntad política que hay y el acompañamiento económico, vamos a hacer grandes cosas en el sistema de salud”, mencionó.

El gobernador se refirió también a los avances logrados a través del Código Oro, un proceso de atención a mujeres embarazadas cuyo estado de salud esté en riesgo y que, gracias a las nuevas tecnologías y a la organización del sector salud, permite brindarles atención inmediata y eficaz, independientemente de su derechohabiencia.

Al atender la participación de radioescuchas que enviaron sus preguntas desde diversos municipios, Villarreal Anaya se refirió a las acciones implementadas a través del subsistema de Medicina de Estilos de Vida Saludable y también expuso el trabajo para atender el problema de las adicciones, principalmente en jóvenes y adolescentes, donde destacó la importancia de contar con una sociedad vigilante, participativa y colaborativa que se sume a las tareas de prevención.

Por último, mencionó que Tamaulipas sigue siendo uno de los cinco estados que no presentan casos activos de sarampión en el presente año, por lo que convocó a la población a mantenerse atenta a las indicaciones del sector salud y a reforzar la prevención y la participación en las jornadas de vacunación.