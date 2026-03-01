Evalúa SABG calidad de servicios en entidades educativas y culturales

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 01 de 2026.- Con el objetivo de recopilar información precisa sobre la calidad de sus servicios para diagnosticar y mejorar su operatividad actual, la Dirección de Mejora de la Gestión Pública, de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a cargo de Norma Angélica Pedraza Melo coordinó mesas de trabajo de análisis de procesos con el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA), el Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos (ITABEC) y el Colegio de Tamaulipas (COLTAM).

En estas sesiones se instruyó a las instituciones sobre la metodología de análisis de procesos y sus beneficios, se definieron las rutas críticas a mapear y se designaron los enlaces responsables, asegurando un seguimiento puntual de los resultados y compromisos establecidos.

“Este tipo de iniciativas buscan optimizar, agilizar y simplificar los trámites internos a través de herramientas de análisis de flujo; que al identificar procesos clave, responsables y requerimientos, garanticen una estructura institucional moderna, transparente y enfocada en la mejora continua de sus funciones”, expresó Pedraza Melo, secretaria Anticorrupción.

Por último señaló que mediante estas acciones, se reafirma el compromiso de fortalecer el quehacer gubernamental, una encomienda del gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya.