Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

*Honores a la Bandera será en el Polyforum Victoria. Le toca el turno a la secretaria de Economía en la organización y desarrollo de la ceremonia

En el enfrentamiento registrado entre Irán, Estados Unidos e Israel, será sin duda el principio de una larga guerra al que habrán de sumarse China, la India y en su tiempo Rusia, Ucrania y la Unión Europea.

En la primera etapa vemos la aparición de armas nunca vistas, lo que será la llamada guerra “De los Drones”. Se trata de avances tecnológicos nunca vistos de lo que no tenemos registro de su tamaño e impacto y todo hasta ahora es desconocido, pero si se advierte que será terrible y demoledor, sobre todo en el Medio Oriente.

Esto sucede en contraste con el próximo campeonato de futbol en donde Estados Unidos, tiene bajo su responsabilidad la mayor parte o muchos de sus turistas entraran por las costas de Tamaulipas y muchos otros se moverán por nuestras carreteras, por lo que no podemos hacer caso omiso de todos estos temas.

En tres semanas más en el vecino estado de Nuevo León se jugaran los partidos del llamado repechaje. Vendrán países como Corea del Sur, Túnez, Japón, y Sudáfrica; todos estos tendrán presencia en ese estado neolonés y en la Ciudad de México, por lo que pasaran de alguna forma por nuestro estado. Así que, pongamos atención a todo esto.

NOTAS CORTAS

1.-El Gobierno Municipal de Ciudad Victoria que preside Lalo Gattás, mantiene de manera permanente los trabajos de mejora urbana en distintos puntos de la ciudad, atendiendo directamente los reportes y solicitudes de la ciudadanía. Entre las acciones realizadas destacan la instalación de cinco mil lámparas ahorradoras de tecnología LED última generación, que le permitirían alcanzar la cubertura universal en este servicio público que mantiene una eficiencia actual del 97 por ciento, lo que permitirá reforzar la seguridad y movilidad en el horario nocturno en beneficio de las y los victorenses. También se avanza en el programa permanente de bacheo para mejorar la circulación y seguridad de vialidades en Victoria. Y no son más que acciones que le dan otro rostro a la capital tamaulipeca.

2.-El presidente de la UGRT Pepe Guerrero, viene tomando protesta a nuevas directivas de Asociación Ganadera Local en diferentes municipios de Tamaulipas como se realizan cada 2 años. En unas se ratifican por su buen trabajo y trasparencia, caso específico en Palmillas, Bustamante, Aldama y Casas, es decir, Jorge Monita Silva, Juan Antonio Verber, Efraín García Villafuerte y Nicolás Sifuentes Alonso, solo por citar algunos. También preside informes de actividades de Ejercicio Social 2025-2026 como el celebrado este sábado pasado en Aldama. De tal manera que los ganaderos cuentan con el respaldo incondicional de los Ayuntamientos locales.

3.-De buena fuente: Para este martes 3 de marzo, al parecer, habrá de resolverse el asunto de la caseta de cobro en la carretera Rumbo Nuevo, así como las obras que tendrán que iniciarse o terminarse próximamente que requieren de todo el apoyo del gobierno del estado, por lo que esto está a punto aprobarse.

Así mismo, la ceremonia de Honores a la Bandera de este lunes “orgullo tamaulipeco” habrá de desarrollarse otra vez en el Polyforum Victoria, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya y todos los integrantes de su gabinete presente, así como el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, la Secretaria General del SUTSPET Blanca Guadalupe Valles Rodríguez e invitados especiales como diputados federales y locales, alcaldesas y alcaldes de Tamaulipas. Le toca el turno a la secretaria de Economía en la organización y desarrollo de la ceremonia

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.