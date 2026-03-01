Apuesta Secretaría de Turismo por los cruceros en Tamaulipas

-México está de moda, el Golfo de México está en boca de todos y Tamaulipas Seguro te Enamora

Tampico, Tamaulipas.- Marzo 01 de 2026.- La Secretaría de Turismo de Tamaulipas impulsa con fuerza el segmento de cruceros para posicionar al estado como un destino clave en el Golfo de México.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas destacó que con proyectos de reconversión en el Puerto de Tampico, que incluyen la adaptación de la ex aduana como terminal de cruceros, entre otras infraestructuras más.

Se busca atraer arribos de barcos de tamaño mediano y grande, complementando la oferta de playas, cultura, gastronomía y eventos deportivos de la zona sur y de Tamaulipas, indicó.

Agregó que con el trabajo conjunto de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Américo Villarreal Anaya, se sigue haciendo historia, diversificando el turismo en Tamaulipas y generando mayor derrama económica, desarrollo regional y prosperidad para las comunidades.

En la reunión realizada en las instalaciones de ASIPONA, se contó con la presencia de Asunción González Montiel, gerente de Comercialización; Nadesma Isamar Hernández Morales, coordinadora de Comercialización y Jorge Rodolfo Vélez Flores, subgerente de Promoción y Tarifas, entre otras personalidades más.

Entre lo tratado está el dar seguimiento de promoción turística en el segmento de cruceros y la participación en el Seatrade Cruce de Miami, que se realizará del 13 al 16 de abril.

Cabe destacar que Seatrade Cruise Global es el evento internacional líder para la industria de cruceros, se celebra anualmente en el Miami Beach Convention Center Florida, donde se reúnen miles de profesionales, incluyendo navieras, puertos, proveedores y destinos, entre otros más.