Supervisa Instituto de Defensoría Pública calidad de servicios legales en el CEDES Reynosa

Reynosa, Tamaulipas.- Febrero 28 de 2026.- Con el propósito de garantizar que las personas privadas de su libertad cuenten con una defensa técnica de excelencia y un acceso efectivo a la justicia, la directora general del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Tamaulipas, Roxana Guerrero Galván, encabezó una visita institucional al Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Reynosa.

Durante la jornada, la directora general fue recibida por el titular del CEDES, Javier Edwin Campos Mares, con quien coordinó las facilidades necesarias para llevar a cabo el seguimiento jurídico de los expedientes y la supervisión del desempeño de los defensores públicos asignados a dicha demarcación.

El objetivo central de esta actividad fue verificar de primera mano la atención brindada a los internos, asegurando que cada proceso se desarrolle con estricto apego a la legalidad. Estas acciones forman parte de la visión humanista del gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, quien ha instruido priorizar la protección de los derechos humanos y la transparencia en cada etapa de los procedimientos judiciales.

Guerrero Galván destacó que la vigilancia constante en los centros de ejecuciones es fundamental para certificar que el servicio de defensoría sea digno y eficiente. Asimismo, reafirmó el compromiso del Instituto por velar por una justicia equitativa, trabajando de manera coordinada con las autoridades penitenciarias para mantener la paz y el orden jurídico en todos los centros de la entidad.