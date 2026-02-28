Realiza SEDENER primera sesión de COCODI en 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Febrero 28 de 2026.- Con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones normativas en materia de Control Interno Institucional, la SEDENER celebró la Primera Sesión Ordinaria 2026 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI).

Dicha sesión se llevó a cabo, dentro de las nuevas instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Energético de Tamaulipas, teniendo la participación de las áreas administrativas integrantes de la dependencia, representantes de la Secretaría de Finanzas, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y la Agencia de Innovación e Inteligencia Digital.

En este acto se dio seguimiento y cumplimiento a lo establecido en los numerales 31 y 35 de las disposiciones en materia de control interno y manual administrativo de aplicación general en materia de control interno del Estado de Tamaulipas.

La Secretaria Técnica de la SEDENER, Saira Caballero Diaz en representación del secretario Walter Julián Ángel Jiménez, afirmó que se continuará trabajando de manera coordinada para asegurar la transparencia, eficiencia y buen gobierno, como lo establece el gobernador Américo Villarreal.