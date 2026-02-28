POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Reforma de Sheinbaum cambiará el rostro legislativo

La Reforma política de la presidenta Claudia Sheinbaum, además de reducir en un 25 por ciento el costo de las elecciones, también hará más ligera la nómina del Senado de la República por la desaparición de 32 senadurías con todo y el séquito de asesores, asistentes, elementos administrativos, etc. Esta reducción de asientos en el más alto foro del país, no resta representatividad a los mexicanos, y es una enmienda que es deseada, igual se aplaudiría una reducción de la obesa nómina de la Cámara de Diputados.

Entendemos que es mucho más complicado elaborar una argumentación para reducir los 200 plurinominales, que históricamente se han justificado como representantes de la diversidad de opiniones ciudadanas en la Cámara de Diputados, aunque, lo que realmente representan, es una porción de poder de los diferentes partidos políticos, incluso de los gobernadores, en una línea directa de entendimiento con los dirigentes partidistas.

Esto último cuando se refiere a partidos en el poder, porque los partidos que están en la banca, esos tienen que pactar, o bien, obedecer a sus líderes, como un Alberto Anaya Gutiérrez cuando hablamos del PT. Algunos institutos políticos tienen líderes tras bambalinas, es el caso del PRI, donde hasta hace un año se decía que Carlos Salinas estaba detrás del escenario y que Beatriz Paredes era su interlocutora.

Lo novedoso de la propuesta de reforma política de la presidenta Sheinbaum, es que proviene de la voz presidencial, no hay indicios de pactos en lo oscurito, por lo tanto, está ausente de concesiones; las ideas son justas y honestas, acompañadas de un reto que lo hizo público, ante un escenario de espectadores, que juzgará a los actores de este episodio. Fue un “actúen como quieran, pero los están viendo”, en palabras románticas del breviario político, es “la historia los juzgará, yo hice lo que me corresponde”.

Lo sobresaliente de la reforma, es la distribución de las 200 plurinominales, que ya no serán para los amigos, mucho menos para quienes no tienen ningún antecedente de participación, ahora se propone que de estas curules se asignen 97 a quienes fueron candidatos, y que hubieran obtenido mejores resultados electorales, pero no les alcanzó para una victoria en las urnas. Es justo, definitivamente, mucho más justo que asignarlas como se ha venido haciendo, a quienes no se empolvan los zapatos.

De las mismas 200, se tomarán 95 que fueron votados por circunscripción y partido político, escogiendo de manera alternada, una mujer y un hombre; hasta ahí van 192, mientras que las 8 curules restantes, serán para mexicanos residentes en el extranjero.

Las otras bondades de la Reforma de la presidenta es la reducción del gasto bueno eso ya lo dijimos que es el 25% va a disminuir sueldos bonos etcétera verdad de los altos mandos del INE en apego a dispuestos en el artículo 127 constitucional que nadie puede ganar más que la presidenta se elimina la duplicidad de funciones de los órganos electorales aparte se reduce el gasto al congreso federal y congresos locales en esta propuesta se deberán equiparar

MENOS REGIDORES, MÁS FISCALIZACIÓN Y NO AL NEPOTISMO. – Orden, mucho orden está imponiendo la presidenta de México, incluyendo directrices políticas en los estados de la República, incluso en los municipios donde la propuesta es que se baje el número de regidurías, unificación de estas, y de igual forma el número de diputados locales. Así, sin anestesia y sin simulaciones, con enunciados que dejan atrás el concepto de autonomía de las entidades federativas, es casi un regaño para algunos gobernadores.

Propone uniformidad en los congresos estatales, porque señala que hay algunos que tienen cinco veces más que otras entidades, que el número de legisladores sea parejo, igualmente sus sueldos; también deberán bajar el número de regidurías, aunque conforme a la población de cada municipio, pero con un máximo de 15; habrá mayor fiscalización electoral, el INE tendrá acceso de manera oportuna a las operaciones financieras de partidos y personas candidatas.

Y hay muchas más propuestas. No es para asustarse, pero sí debe preocuparse la clase dorada, porque estos y otros puntos que comentaremos este fin de semana, serán presentados el lunes por la presidenta Sheinbaum.

Va Américo por rescate integral de Laguna La Escondida.-

El gobernador Américo Villarreal Anaya, convocó a los tres niveles de gobierno a redoblar esfuerzos y emprender acciones concretas para poner en marcha el Rescate de la laguna La Escondida, así como la rehabilitación del Parque Cultural de Reynosa, y con estas acciones brindar a las y los habitantes de este municipio, un espacio digno para la convivencia familiar y el disfrute que merecen.

Esta obra hidráulica, es una acción estratégica para proteger la salud pública, prevenir inundaciones y recuperar un espacio ambiental esencial para Reynosa, de ahí su importancia. En ese escenario el mandatario tamaulipeco externó su confianza, en que, con el trabajo de todos los integrantes de esa mesa, podremos resolver este problema, y ver cómo le damos mayor presencia y vigencia a estos espacios, para que sean cada vez más atractivos y recreativos”. Esto ocurrió durante la reunión celebrada la tarde de este viernes en el Parque Cultural de la ciudad fronteriza.

En ese contexto la secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karina Saldívar Lartigue, indicó que este cuerpo de agua, no es solo un paisaje urbano, sino que representa el corazón ambiental de Reynosa y un vaso regulador vital para la seguridad de las familias que viven en esta frontera. Desde luego ahí estuvo el alcalde Carlos Peña Ortiz, integrantes del gabinete estatal, diputadas y diputados locales.