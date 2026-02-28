Por: Raúl Terrazas Barraza

Ayuntamientos y sus pendientes

En principio, la evaluación del desempeño financiero de los Ayuntamiento de Tamaulipas suena complicada, porque llevar una administración contable, sobre todo en las comprobaciones, porque una cosa es aquello que los funcionarios municipales creen que está bien y otra la que, desde la óptica de la fiscalización debe de ser.

El punto es que, la Auditoría Superior del Estado, envió al Congreso del Estado un fajo más de cuentas públicas del 2024 que fueron revisadas por los expertos de la instancia que ahora sí, a diferencia del pasado reciente, hacen la tarea que les corresponde, para que, el manejo de los recursos públicos cumpla con los criterios establecidos en materia de transparencia y rendición de cuentas.

A decir el titular del órgano fiscalizador del Congreso del Estado, licenciado Francisco Noriega Orozco, existen todavía muchas observaciones sin solventar por parte de los responsables de los Ayuntamientos de Tamaulipas, acción que obstaculiza establecer una valoración concluyente sobre el manejo de los recursos que tuvieron a su disposición las y los alcaldes a través de los funcionarios de sus áreas administrativas y contables.

También es de tomar en cuenta que, en cuenta que el atraso en la comprobación genera compromisos adicionales, porque, cada observación requiere de documentación soporte y muchas veces adicional que, quizá no puedan conseguir si se toma en cuenta la dificultad de obtener en el presente comprobantes que corresponde a años anteriores.

Los proveedores que tuvieron los Ayuntamientos y los recursos que fueron devengados por funcionarios para el cumplimiento de sus tareas, desde el momento que no se comprobado cómo debe ser, con el paso del tiempo aparece como un gran pendiente que solo puede resolverse con el reintegro de los recursos usados y de los cuales no hay evidencia de que el uso fue correcto.

Desde este espacio siempre se ha dicho que, más difícil que llegar a un cargo de elección popular o a un cargo público, es salir bien y ello queda demostrado con el trabajo que llevan a cabo los entes fiscalizadores que, en el caso de los recursos públicos para los tres niveles de gobierno son la Auditoría Superior de la Federación y la Superior del Estado, cada una en sus niveles de competencia.

Para que el Auditor estatal haya presentado un paquete más de cuentas públicas que tiene pendientes de revisión en el Pleno del Congreso del Estado, quiere decir que los tiempos están rebasados y que, es necesario que la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, conozca de los expedientes, desarrolle la revisión técnica y prepare los dictámenes que deben enviarse al Pleno, presidido en este periodo ordinario de sesiones por el Diputado Sergio Ojeda Castillo, para su aprobación o rechazo.

En este último caso, el paso que sigue es que, se dé cuenta a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado, llamar a los responsables de la no comprobación de los recursos del ejercicio 2024.

Ahora bien, si algo debe de calar a las y los alcaldes, es la versión de los responsables del órgano fiscalizados de los recursos municipales, porque consideran que los Ayuntamientos no alcanzan los estándares de transparencia y control presupuestal que exige la normatividad que rige en este momento.

Dicho de otra manera, violan la normatividad y para que esa mala acción sea superada, tienen que aplicarse a fondo para resolver las inconsistencias encontradas por los revisores de las cuentas públicas que trabajan en la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas y eso que el licenciado Noriega Orozco ha dicho que la solventación del ejercicio de los recursos públicos, están un poco mejor que en el 2023.

Recordar que, para no hablar más de rezagos y de encubrimientos en asunto de cuentas públicas, el equipo de trabajo del Auditor Superior, se echó a cuestas la responsabilidad de entregar en tres tiempos, las cuentas del 2024, una parte en el mes de junio, que ya se hizo, otra en octubre y esta última en febrero de 2026, de manera que el programa de trabajo se ha cumplido, en el entendido de que este último informe entregado a la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, da cuenta de las observaciones acumuladas, es decir, las que no se han solventado y que corresponden al periodo 2024, que es el fiscalizado.