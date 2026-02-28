Fortalece SABG capacidades y habilidades de los OIC

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Febrero 28 de 2026.- En el marco de la Estrategia de Actualización y Capacitación 2026, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), a cargo de Norma Angélica Pedraza Melo, llevó a cabo el curso especializado “Evaluación Anual POA: Módulos de Diseño y Presupuesto”. Esta iniciativa busca profesionalizar a las personas servidoras públicas, dotándolas de herramientas para asegurar que el ejercicio público se mantenga alineado con los más altos estándares de eficiencia y transparencia.

La jornada de capacitación estuvo dirigida específicamente a las y los integrantes de los Órganos Internos de Control (OIC), quienes profundizaron en diversas metodologías para la revisión de los Programas Operativos Anuales (POA). Al capacitarse en los módulos de diseño y presupuesto, los auditores y evaluadores fortalecen sus habilidades para detectar áreas de mejora y garantizar que los recursos de las dependencias y entidades se asignen de manera estratégica y con estricto apego a la normativa vigente.

“La formación recibida permitirá que las evaluaciones anuales no sean solo un trámite administrativo, sino un ejercicio crítico que impulse la rendición de cuentas y la mejora continua en la gestión gubernamental; de esta forma, se asegura que cada programa operativo responda realmente a las necesidades institucionales y ciudadanas”, expresó Pedraza Melo, secretaria Anticorrupción.

Con acciones como esta, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno se posiciona como un referente de integridad, transformando la capacitación en resultados tangibles que fortalecen la confianza en las instituciones del Estado.