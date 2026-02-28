Entre cenotes, playas e historia, tercer paquete de Rutas del Fútbol: Sectur

-Aficionados y acompañantes con un amplio abanico de oportunidades turísticas en un estado que lo tiene todo: Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Febrero 28 de 2026.- La Secretaría de Turismo de Tamaulipas presentó el tercer paquete de las Rutas del Fútbol, enfocado en el sur del estado.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas destacó que “Esta propuesta invita a las y los aficionados al balompié y a sus acompañantes a vivir una experiencia inolvidable, combinando la pasión por el deporte con el encanto de playas espectaculares, gastronomía única, atractivos culturales y la vibrante vida portuaria de la región, para aprovechar al máximo su visita durante el Mundial 2026”.

Desde Aldama, iniciaremos con la ruta de los cenotes más emblemáticos, adentrarnos en una caverna con valor histórico con estalagmitas y tragaluces naturales formados por las raíces de los árboles de higuerón y conocer el Zacatón, que es el cenote más profundo del mundo, explorado por la NASA, además de una escalada al Cerro del Bernal, en el municipio de González, explicó.

“O quien prefiera se podrán embarcar en una emocionante aventura a través del majestuoso río Pánuco, explorando sus paisajes y la vida

que florece a sus orillas, disfrutando un recorrido en lancha que les permitirá conectar con la naturaleza y descubrir la belleza de Tampico desde una perspectiva única”, señaló el titular de Turismo.

También se explorarán los lugares más emblemáticos de la ciudad, tanto a la luz del día como bajo el encanto de la noche, para apreciar su evolución y su legado cultural, refirió.

Además de la riqueza arquitectónica de Tampico y Ciudad Madero a través de un recorrido por sus templos más emblemáticos, que son verdaderas joyas, entre otros espacios más, con lo que Tamaulipas seguro te enamora.