Busca UAT fortalecer el desarrollo sostenible de las comunidades pesqueras

Ciudad Victoria, Tam.- 28 de febrero de 2026.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) dio a conocer la publicación del libro Alternativas de resiliencia en comunidades costeras tamaulipecas. Una ventana para una ciencia de incidencia, obra que aborda las condiciones económicas y sociales que enfrentan las poblaciones, así como las propuestas para contribuir al bienestar de las comunidades.

Este trabajo académico, fruto de una investigación colectiva, aborda la vulnerabilidad costera y reafirma el compromiso universitario con el impacto social y la transformación del entorno, como así lo explica la Dra. Karla Salazar Serna, investigadora de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano (UATSCDH).

La especialista universitaria, quien coordina la publicación junto con los investigadores de la UAT, Dr. Fernando Leal Ríos y Dr. Luis Alberto Mendoza Rivas, destacó que esta obra se deriva del proyecto denominado “Adversidad, vulnerabilidad, habitabilidad y alternativas de resiliencia en comunidades pesqueras. Un análisis con perspectiva de género para fomentar acciones de incidencia social orientadas a los objetivos de desarrollo sostenible”.

Explicó que la investigación se desarrolló en el poblado La Pesca, municipio de Soto La Marina, con la participación de treinta expertos de distintos cuerpos académicos de la UAT, además de investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como de las universidades de Medellín y de San Buenaventura, de Colombia.

Salazar Serna dijo que se estudió la vulnerabilidad por género y edad, en temas como: riesgo, violencia, alimentación, salud física y mental, además de medir las condiciones de vivienda y las alternativas de resiliencia orientadas a un desarrollo sostenible.

Posteriormente, se impartieron cuarenta y ocho talleres, abarcando veinte temas relacionados con el bienestar comunitario y la reducción de situaciones de vulnerabilidad, entre estos: hábitos de vida saludable con incidencia en el control de enfermedades crónicas, preparación de platillos con los recursos pesqueros disponibles, economía social y resiliencia comunitaria.

Afirmó que los talleres permitieron tener una incidencia social entre la población, ya que los participantes tuvieron acceso a diversas herramientas para convertir los escenarios de vulnerabilidad en alternativas resilientes.

Aseveró que un aspecto prioritario del proyecto es que su divulgación sea socializada mediante productos como esta obra editorial, la cual está orientada no solo a la reflexión teórica, sino a ofrecer soluciones prácticas y directas para las comunidades costeras tamaulipecas, fortaleciendo la vinculación de la Universidad con los retos actuales del estado.

Puntualizó que, de esta manera, la UAT busca contribuir a la construcción de un futuro más resiliente y sostenible, mediante acciones colectivas de carácter científico que generen conocimientos con efectos directos en la sociedad.