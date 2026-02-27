Refuerza Guardia Estatal de Género proximidad en colonias para prevenir violencia familiar

-Se trabaja en la erradicación de esta problemática social y cómo prevenirla

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Febrero 27 de 2026.- Con el objetivo de disminuir la violencia en el entorno familiar, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) a través de la Delegación Estatal de Atención a la Violencia Familiar y de Género se encuentra fortaleciendo la proximidad con la población y la difusión sobre esta problemática social y cómo prevenirla.

Uno de los sectores visitados fue la Colonia Azteca de Ciudad Victoria, en donde se presentó información sobre diferentes manifestaciones de la violencia, como lo son: psicológica, patrimonial, económica, física y sexual.

Como herramienta para identificar los niveles en los que escala la violencia en contra de las mujeres y prevenir el feminicidio, se proporcionó el violentómetro, así mismo, se aplicaron encuestas a las personas asistentes.

Además de dar a conocer los números de emergencia: 911 y 089 para denuncias anónimas, se explicaron las funciones de la Guardia Estatal de Género, unidad encargada de la atención a casos que afectan directamente contra la integridad de grupos

poblacionales en mayores condiciones de vulnerabilidad.

A través de estas acciones se da cumplimiento al artículo 17 BIS del Reglamento Interior de la SSPT el cual señala como parte de las atribuciones de esta delegación, el implementar acciones de difusión y orientación a la ciudadanía sobre el proceder en caso de ser víctima de delitos relacionados con la violencia familiar o de género.