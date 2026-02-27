Estatales

Refuerza Guardia Estatal de Género proximidad en colonias para prevenir violencia familiar

29 min ago
1 minuto de lectura

-Se trabaja en la erradicación de esta problemática social y cómo prevenirla

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Febrero 27 de 2026.- Con el objetivo de disminuir la violencia en el entorno familiar, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) a través de la Delegación Estatal de Atención a la Violencia Familiar y de Género se encuentra fortaleciendo la proximidad con la población y la difusión sobre esta problemática social y cómo prevenirla.

Uno de los sectores visitados fue la Colonia Azteca de Ciudad Victoria, en donde se presentó información sobre diferentes manifestaciones de la violencia, como lo son: psicológica, patrimonial, económica, física y sexual.

Como herramienta para identificar los niveles en los que escala la violencia en contra de las mujeres y prevenir el feminicidio, se proporcionó el violentómetro, así mismo, se aplicaron encuestas a las personas asistentes.

Además de dar a conocer los números de emergencia: 911 y 089 para denuncias anónimas, se explicaron las funciones de la Guardia Estatal de Género, unidad encargada de la atención a casos que afectan directamente contra la integridad de grupos
poblacionales en mayores condiciones de vulnerabilidad.

A través de estas acciones se da cumplimiento al artículo 17 BIS del Reglamento Interior de la SSPT el cual señala como parte de las atribuciones de esta delegación, el implementar acciones de difusión y orientación a la ciudadanía sobre el proceder en caso de ser víctima de delitos relacionados con la violencia familiar o de género.

29 min ago
1 minuto de lectura
Ver más

Artículos relacionados

Refuerzan protección de fauna silvestre ante ola de calor en Tamaulipas

8 min ago

Participa senadora Olga Sosa en la Asamblea General con delegadas y delegados del SJOIIM

13 min ago

Fortalece STPS estrategias de reinserción con fomento laboral penitenciario

16 min ago

Impulsa el INJUVE acciones legislativas en materia de juventudes

26 min ago
© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  Director General: Profr. Humberto de la Garza González
Back to top button