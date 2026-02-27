Participa senadora Olga Sosa en la Asamblea General con delegadas y delegados del SJOIIM

Reconocimiento al trabajo diario y compromisos cumplidos desde el legislativo, señala senadora morenista

Matamoros.- En el marco de la Asamblea General del Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales y del Industria Maquiladora de Matamoros, la Senadora de la República Olga Sosa Ruíz compartió resultados y compromisos de primavera laboral en la cuarta transformación como son el aumento del salario mínimo del 154% en términos reales, el reparto de utilidades y las vacaciones dignas, en reconocimiento al derecho humano al trabajo.

La senadora destacó que, en la visión humanista del mundo laboral, se ha avanzado en garantizar condiciones de seguridad, además de fortalecer el tiempo de descanso y para la convivencia familiar.

En reunión encabezada por el líder sindical Juan Villafuerte, la senadora morenista recordó que recientemente desde el Senado de la República se votó y aprobó la reducción de la jornada laboral de 40 horas, un compromiso de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo para procurar un mayor bienestar para las familias de las trabajadoras y los trabajadores.

La senadora Sosa Ruíz destacó que en Matamoros se trabaja en el modelo de las 40 horas en distintas industrias, y reconoció el talento de la mano de obra matamorense, tamaulipeca y mexicana, “ustedes son el motor de desarrollo, las manos que dan fuerza a nuestra economía”, también recordó que ha visitado distintas plantas maquiladoras en donde ha tenido la oportunidad de conocer de cerca y de viva voz, la transformación del mundo laboral que se dio con la cuarta transformación.

Finalizó su intervención con el reconocimiento al sindicato, al trabajo armónico con la industria y la visión de fortalecer los derechos.

Con la celebración de esta Asamblea, las delegadas y los delegados, constataron la rendición de cuentas y cercanía de la senadora tamaulipeca, que acude a informar y presentar los avances del trabajo que desde el Senado de la República se realizan.