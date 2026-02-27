Impulsa el INJUVE acciones legislativas en materia de juventudes

-Con el objetivo de promover los derechos de las personas jóvenes

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Febrero 27 de 2026.- El director general del Instituto de la Juventud de Tamaulipas (INJUVE), Oscar Azael Rodríguez Perales, en un esfuerzo por impulsar el desarrollo, la participación e inclusión de las juventudes, promueve iniciativas en materia legislativa con el apoyo del Congreso del Estado.

Al respecto, el titular del INJUVE informó, “estamos trabajando en seguir promoviendo los derechos de las personas jóvenes, como antecedente, es un gran triunfo en la administración de nuestro gobernador, el doctor Américo Villarreal Anaya, el poder legislar por sus derechos con una Ley de Juventudes, la cual tenía más de diez años a la que no se le modificaba ni un punto ni una coma, ni en los artículos”.

Señaló que en esta administración se reformó y se creó una nueva Ley de Juventudes para seguir promoviendo mecanismos de participación juvenil con varias iniciativas que se pretenden trabajar de la mano con el Congreso.

“Estas iniciativas van de acuerdo con la participación joven dentro de los mecanismos sociales, por lo que procuramos que se siga regulando el escuchar a las juventudes mediante mesas de trabajo y foros legislativos, poniendo también especial atención en temas como los nuevos derechos digitales y la inteligencia artificial, entre otros temas que involucran a la juventud”, manifestó.

“Ahora, en alianza con el Congreso del Estado buscamos que se siga legislando para que sus derechos se tomen en cuenta, para que las iniciativas que nazcan desde las juventudes se puedan legislar y que no solo sea un ejercicio de simulación de parlamentos juveniles, sino que se conviertan en medidas, leyes y dictámenes”, expresó Rodríguez Perales.

Finalmente, el funcionario estatal enfatizó en que se trabaja todo el tiempo con las juventudes con estrategias enfocadas desde temas preventivos como la salud mental, salud sexual y reproductiva, el combate a las adicciones, fortalecer el emprendimiento y el empleo, entre otras acciones que se ejecutan en coordinación con la Secretaría del Trabajo a cargo de Luis Gerardo Illoldi Reyes.