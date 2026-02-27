Fortalece STPS estrategias de reinserción con fomento laboral penitenciario

Ciudad de México.- Febrero 27 de 2026.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas reafirmó su compromiso con la reinserción social a través del impulso al empleo digno, al participar en el seminario “Buenas Prácticas de Fomento Laboral Penitenciario”.

Luis Gerardo Illoldi Reyes, titular de la dependencia, formó parte de este espacio de análisis e intercambio de experiencias, enfocado en consolidar la capacitación y el trabajo como herramientas fundamentales para que las personas privadas de la libertad desarrollen habilidades productivas que faciliten su integración a la sociedad.

Durante el encuentro celebrado en la capital del país, se abordaron mecanismos y modelos de colaboración institucional orientados a fortalecer programas laborales dentro del sistema penitenciario, priorizando la dignidad humana y la generación de oportunidades reales de desarrollo.

La participación del titular de la dependencia estatal se realizó en seguimiento a las instrucciones del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, y en concordancia con los principios del gobierno humanista y de transformación, que colocan en el centro de la política pública a las personas y su derecho a reconstruir su proyecto de vida.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social reiteró que el trabajo digno no solo impulsa el desarrollo económico, sino que también representa una vía efectiva para generar segundas oportunidades, fortalecer el tejido social y contribuir a una sociedad más justa e incluyente.