EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues a casi una semana de haberse desarrollado la Cabalgata de la Amistad de la presidenta municipal GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ, sigue siendo motivo de comentarios dentro de los diferentes corrillos y espacios políticos y de reunión familiar como de amigos…Más de 1,500 cabalgantes acompañaron a la joven alcaldesa por las calles del Poblado La Pesca, para terminar a un lado del faro en la hermosa playa…La gente de La Pesca salió a la calle principal de su comunidad para saludar a la presidenta municipal y a los participantes…En fin creo que GLYNNIS se aventó un sonoro diez con esta actividad y es que aparte de lo lucida que estuvo se generó en un importante movimiento económico para los comerciantes de ese populoso poblado y que también dicho impacto se sintió en la cabecera de Soto la Marina y hasta en comunidades como Las Tunas y Vista Hermosa en donde los vendedores que se ubican por la carretera estuvieron haciendo su agosto en febrero con la venta de sus productos…En otro orden de ideas en la Escuela Primaria “José María Villarreal González” los problemas nunca faltan y es que esto es ya un distintivo en los últimos años…Desde que se dio la jubilación del Prof. MARIO RAMIREZ como director, todo se volvió ahí un completo desorden…Con el Prof. MARIO se vivieron los mejores tiempos de esta escuela que se fundó por parte de la maestra TERESA REYES PORTALES a quien no se le pueden regatear méritos en el tema de la fundación de este plantel educativo…Los pasados miércoles y jueves hubo nuevas manifestaciones por parte de maestros y personal de este plantel y se suspendieron las clases en las escuelas de la zona 113 en apoyo a los maestros de esta institución a los que se les ha estado pisoteando sus derechos…Cabe decir que los dos maestros que están siendo afectados cuentan con el respaldo total de sus compañeros de gremio…En fin, se decía que para ayer en la tarde u hoy viernes, vendrían funcionarios de la Secretaría de Educación de Tamaulipas a dar por finalizada esta problemática que tiene a cientos de alumnos sin clases…En otro orden de cosas el Presidente de la Liga Municipal del Beisbol, PEDRO MARES JUÁREZ agradece a la alcaldesa GLYNNIS por su invaluable apoyo a la práctica del rey de los deportes y de manera particular en el torneo que recién concluyó con el campeonato de la novena de La Chona que se impuso a su similar de Las Alazanas en la serie final que se llevó a cabo en el parque de esta cabecera municipal…Hay que decir porque es cierto que en el gobierno de GLYNNIS se reactivó pero en serio en cuanto tiene que ver con el apoyo al deporte y de manera particular en lo que es el beisbol…Al César lo que es del César…Por cierto ya que andamos con el rey de los deportes, vaya desde este espacio un caluroso saludo para mi estimado y excelente amigo ABAD SMER SILVA ex alcalde del vecino y hermano municipio de Aldama…ABAD nunca ha escondido para nada su pasión por el deporte del bate y las almohadillas y de hecho ha participado en torneos de diferentes niveles…Para ABAD su pasión está dividida entre el beis y la política, aunque en primer lugar el amor a su familia…Saludos amigo!…Pues con la muerte del famoso “MENCHO” OCEGUERA las opiniones de los mexicanos están de lo más que divididas…Mientras unos aplauden a la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM, otros tantos alegan que si no fuera por la presión de DONALD TRUMP el “MENCHO” siguiera vivito y coleando…Quien sabe, son estos unos temas de lo más delicados, pero lo cierto es que con la muerte del narcotraficante más buscado del mundo con él se fueron muchos secretos que de estar con vida hubieran tambaleado a no pocos destacados elementos de la política nacional que hoy en día influyen en las más altas esferas de la administración federal…Pero muerto el perro……..Lo cierto es que con este golpe al MENCHO se puede dar por terminada la estrategia de seguridad que implementó AMLO que era la de abrazos no balazos…SHEINBAUM ya sea por iniciativa propia o lo más probable por indicaciones de TRUMP pero ya ha puesto distancia de por medio de su antecesor AMLO en cuanto se refiere a la estrategia de seguridad con su mano derecha en esta área como lo es su secretario en esta área, OMAR GARCIA HARFUCH…Por cierto los duros y más radicales de MORENA sienten que se les retuerce el estómago cada que GARCIA HARFUCH pega un golpe que lo fortalece ante los mexicanos y es que no quieren que crezca en la percepción ciudadana cando llegue la sucesión de su jefa CLAUDIA SHEINBAUM quien lo quiere y lo protege en todos los sentidos de la función pública…Por cierto podemos asegurar que de todo el gabinete que tiene CLAUDIA a su alrededor es GARCIA HARFUCH el de su más entera confianza pues la mayor parte del resto de secretarios se los dejó encargados el que ahora vive en Palenque, Chiapas…Por cierto uno de los cercanos colaboradores de GARCIA HARFUCH es el ex diputado federal del PRI, ALEJANDRO GUEVARA COBOS…No es un secreto que el señor padre de ALEJANDRO fue un militar de alto rango cuando estuvo en activo de ahí que desde siempre el de Mante ha estado muy cerca de la alta jerarquía de las fuerzas armadas así esté gobernando un partido u otro…El muy apreciado empresario JORGE JIMENEZ SALINAS fue muy demandado para la foto, el abrazo y el saludo por parte de muchísimas de sus amistades durante la pasada cabalgata de la Amistad que en La Pesca organizó su hija la presidenta municipal GLYNNIS…Entre las familias con las que platicó y convivió JORGE podemos mencionar entre muchas otras la de don RAUL CORTINA del Rancho La Aguita…Por ahí anduvo también el internacionalmente famoso payaso CUPPY…CUPPY es muy popular y para goce de nosotros los marsoteños es nuestro paisano pues es originario del Ejido Nombre de Dios, comunidad del sur de nuestro municipio…Retomando lo de la exitosa cabalgata de La Pesca creo que con semejante muestra de fuerza por parte del equipo en el poder de Soto la Marina los adversarios deben de estar un tanto adormilados por semejante poder de convocatoria de la marca JIMENEZ…Ahora en adelante quienes piensen en organizar cabalgatas en Soto la Marina tienen la vara de lo más alta y si quieren hacer una tendrían que reunir más de 1500 jinetes para no quedar opacados o en mal…Muy alta quedó la vara!…Por cierto el Delegado de la Pesca como lo es mi estimado amigo CHEMO CEPEDA me comentó que con la cabalgata se fortaleció de manera importante el comercio tanto formal como el informal de esta comunidad pesquera y turística de nuestro municipio…Pues los de la 4T tamaulipecos andan muy contentos con el tema de que al ex gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA se le pudiera extraditar a nuestro país para juzgarlo de algunos delitos de los que lo están acusando…Se me hace muy ojona para paloma…CABEZA DE VACA tiene la doble nacionalidad de ahí que se le vea muy tranquilo en su red social en eventos sobre todo ganaderos…Todo puede ser…Pero la realidad, es que el de los cuernos es un verdadero pescado enjabonado, al que ni AMLO con todo el odio que le tiene lo pudo meter a la cárcel…Como sea y por lo que sea el cabezón siempre los esquivó…Pero bueno, esperaremos y diremos…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…