Clasifican dos equipos de voleibol a Olimpiada Nacional 2026

Monterrey, Nuevo León.- Febrero 27 de 2026.- Después de una intensa competencia en la fase regional realizada en Monterrey, Nuevo León, dos equipos de voleibol de Tamaulipas clasificaron a la Olimpiada Nacional CONADE 2026.

Manuel Virués Lozano, director general del Instituto del Deporte de Tamaulipas, indicó que las selecciones que consiguieron el boleto a la justa nacional fueron en la rama varonil en la categoría juvenil menor y mayor.

Ambos equipos lucieron en la duela del Gimnasio Nuevo León en donde superaron a rivales como Nuevo León, Durango, Coahuila, San Luis Potosí y Zacatecas.

Estos equipos tamaulipecos están conformados por atletas de la zona norte, centro y sur tras un trabajo intenso de visorias y la realización de competencias estatales.

Ahora los dos equipos buscarán prepararse de la mejor forma con el apoyo del INDE Tamaulipas para llegar en óptimas condiciones para la competencia nacional más importante del deporte juvenil.