Capacita PC a personal de la SSPT en manejo de emergencias y primeros auxilios

-El objetivo es dar respuestas adecuadas ante emergencias

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Febrero 27 de 2026.- Con el objetivo de contar con personal preparado para atender emergencias y brindar atención prehospitalaria, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) solicitó a Protección Civil Tamaulipas una capacitación para su personal operativo y administrativo.

En este bloque, más de 50 empleados recibieron una formación teórica y práctica con una duración aproximada de 10 horas en las cuales se abordaron temas como: manejo de extintores, primeros auxilios e integrar brigadas de Protección Civil que permitan dar respuestas adecuadas ante emergencias.

Además de fortalecer la seguridad interna, el capacitador de Protección Civil, Humberto Sandoval Rivas, destacó la importancia de dotar de estos conocimientos al personal de esta dependencia, puesto que al tener un contacto directo con la ciudadanía, estas habilidades pueden aplicarse con la población en general .

“Es de bastante ayuda al servicio médico de urgencia, porque ellos son el inicio a la respuesta de una emergencia, ya sea desde una persona que esté inconsciente o hasta un connato de incendio”, declaró.

La capacitación fue impartida en el Centro de Convivencia Familiar (CECOFAM) de la SSPT y se basa en el compromiso de profesionalización constante de esta institución.