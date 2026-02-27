Cambia horario el 8 de marzo en municipios de la frontera

Aunque oficialmente el cambio de horario en la mayoría e los estados de la república ya no aplica, si quedó establecido el horario estacional en estados de la frontera norte del país y que inicia a las 2:00 de la mañana del domingo 8 de marzo, para finalizar a las 2:00 de la mañana del domingo 1 de noviembre.

En Tamaulipas aplica el horario estacional, que consiste en adelantar una hora los relojes y en los municipios de la frontera como Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo. Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros aplica el cambio.

Se recomienda que la noche del sábado 7 de marzo antes de dormir, adelantar los relojes, en el entendido que los teléfonos móviles, entre otros dispositivos como computadora y laptop, entre otros, el cambio de forma automática si se tiene correctamente configurado.

El horario estacional se aplica por razones económicas y operativas en estados y municipios de la frontera norte para estar homologados con el horario de los Estados Unidos y no haya descontrol principalmente el tema del comercio.