Rehabilita Gobierno de Tamaulipas Casas de la Tierra en Reynosa, Victoria y Madero

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Febrero 26 de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la educación ambiental, el Gobierno de Tamaulipas, bajo el liderazgo de Américo Villarreal Anaya, rehabilita las Casas de la Tierra ubicadas en Reynosa, Victoria y Ciudad Madero.

El Secretario de Obras Públicas (SOP), Pedro Cepeda Anaya, refirió que se están rehabilitando los citados espacios que se encuentran en el Parque Cultural de Reynosa, el Recinto Ferial de la capital tamaulipeca y el Parque Bicentenario de Madero, destinando una inversión mayor a los 19 millones de pesos.

“Trabajamos en la impermeabilización de los edificios, cancelería, puertas de comunicación, pintura, subestación eléctrica, mantenimiento e instalación de aires acondicionados, construcción de cuarto hundido para cisterna y la instalación de lámparas y planta de energía”, apuntó el secretario.

Destacó que estas obras permitirán modernizar la infraestructura y garantizar espacios seguros y funcionales para estudiantes, docentes y familias que visitan las Casas de la Tierra, las cuales ofrecen actividades interactivas y proyecciones relacionadas con el cambio climático, el cuidado del agua, la biodiversidad y el desarrollo sostenible.

Cepeda Anaya agregó que la rehabilitación de estos sitios culturales forma parte de la política estatal orientada a impulsar acciones que promuevan el bienestar social, fomentando una cultura de respeto y cuidado del entorno natural.