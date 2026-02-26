Refuerza Gobierno de Tamaulipas acciones coordinadas para el control de incendio forestal en Miquihuana

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Febrero 26 de 2026.- Con el respaldo del Gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, autoridades estatales mantienen acciones coordinadas para la atención del incendio forestal registrado en el ejido Vallehermoso, del municipio de Miquihuana.

De acuerdo con el último reporte operativo, el siniestro presenta un 30 % de control y 20 % de liquidación, con una superficie afectada estimada de 80 hectáreas de vegetación.

Por instrucción y bajo la coordinación del titular de Protección Civil Tamaulipas, Luis Gerardo González de la Fuente, en las labores de combate participan de manera conjunta: Bomberos Forestales de Protección Civil Tamaulipas, Brigadas de la Guardia Estatal, Personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), Elementos de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura.

Las acciones en el sitio se enfocan en el control de los frentes activos, la contención del avance del fuego y la protección del entorno natural de la zona.

González de la Fuente, señaló que trabajarán de manera interinstitucional hasta lograr la total liquidación del incendio, priorizando en todo momento la seguridad de la población, así como del personal que participa en las labores de combate.

Asimismo, se exhorta a la ciudadanía a evitar el uso del fuego en zonas forestales y a reportar de inmediato cualquier conato de incendio a las autoridades correspondientes, a fin de prevenir riesgos y proteger nuestros recursos naturales.