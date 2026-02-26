POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Jornada de 40 horas, su costo y resultados

El Congreso de Tamaulipas aprobó reformas al Art. 123, con lo cual se pone en marcha el proceso para establecer jornadas de 40 horas semanales, en lugar de las 48 vigentes. La medida unos la festinan y otros la sufren, porque es obvio que reducir 8 horas de labor semanales, implica para la figura patronal, desembolsar un recurso extra, el cual finalmente va a impactar en el bolsillo del consumidor.

Esta graciosa concesión, reclama la contratación de servicios extras, porque alguien tendrá que realizar las tareas, que dejarán de hacer los actuales asalariados. Los resultados que surjan, el partido en el poder los va a presumir, usted lo escuchará en declaraciones y sobre todo en informes de gobierno, que señalarán, “hicimos posible”, si lo hicieron desde la autoridad, pero la factura la pagará el consumidor.

La situación económica del país es difícil, y parece muy lejana, la frase que venían repitiendo nuestros abuelos para reconfortarse ante la adversidad: “Vendrán tiempos mejores”, y la historia nos dice que nunca llegaron esas mejoras, que cada vez resultó y resulta más difícil sobrevivir, sobre todo cuando se trata de un negocio menor, de los llamados pequeños comerciantes, que son los que sostienen este país, por lo menos en cantidad.

Hasta junio de 2024, las micro, las pequeñas y medianas empresas conformaban el 99.8 por ciento de las que operan a lo largo y ancho de la República Mexicana.

La cuestión es que la reforma, ahí va, despacito, como las inyecciones, para que no duela tanto. Lo que resta del presente 2026 no habrá modificación ninguna; pero, posteriormente a partir del 1 de enero de 2027, habrá una reducción de dos horas por año hasta alcanzar la meta, que son las 40 horas en 2030.

Ya para concluir el tema, esta reforma que la harán suya los congresos de los estados de la Federación, en su parte positiva, la proyectan como un recursos urgente y necesario para que México pueda ser más competitivo; aligerar la carga laboral, debe traer en reciprocidad, mayor productividad, porque incide en mejoras en las condiciones de vida del trabajador. Ojalá así resulte, que el éxito corone esta decisión.

Rector inaugura Parque Universitario de Softbol de la UAT.- Mente sana en cuerpo sano, enmarcada en esos preceptos, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, cubre a plenitud esta asignatura del ideario institucional, al dedicar atención especial a impulsar la actividad deportiva, y apoyarla con los recursos materiales que representan sus instalaciones. Un acto que da testimonio de este propósito es la inauguración del Parque de Softbol, un espacio que representa una nueva oportunidad para la práctica de una actividad física, que complementa la salud y da fortaleza física al estudiantado.

El deporte es una contribución importante no sólo para el que lo practica, sino también para el espectador, que libera cuestiones anímicas y fortalece el espíritu. Es en sí un ingrediente imprescindible en la formación integral de la juventud. De ahí la importancia de dotar de la infraestructura adecuada para esos desempeños físicos y psicológicos.

Así las cosas, este nuevo escenario del deporte, está ubicado en el área del Campo Hundido del Centro Universitario Victoria, ahí arribó el rector Dámaso Anaya Alvarado, acompañado de la presidenta de Familia UAT, Lic. Isolda Rendón de Anaya y del director del Instituto del Deporte de Tamaulipas, Manuel Alejandro Virúes Lozano, y en ese marco puso en marcha los torneos de softbol para funcionarios, maestros y empleados de la UAT.

GATTÁS APOYA PROGRAMAS PARA EL BIENESTAR SOCIAL .- El alcalde Lalo Gattás confirmó su interés en facilitar el acceso de los victorenses a acciones, que son benéficas para la nutrición y la economía familiar; así lo hizo constar, al firmar un convenio de colaboración con el programa “leche para el bienestar”, inaugurando en presidencia un punto de venta y afiliación.

Con un acto, que simbolizó la entrega de 200 tarjetas de afiliación, Gattás puso en marcha las operaciones de un módulo de la Secretaría de Bienestar Social, en el 17 Hidalgo y Juárez, con horario de 8:00 de la mañana a 7:00 de la tarde donde se espera captar el mayor número de familias posibles, que podrán obtener leche fortificada con subsidio del 70 por ciento.

Actualmente este programa Federal, cuenta con 21 mil victorenses afiliados, y se propone ampliará su cobertura, lo cual repercutirá en una mejorar alimentación de los grupos vulnerables, y de la economía de miles de familias victorenses, esto con el trabajo coordinado entre el municipio, el Estado y la Federación ayudando a quien más lo necesita.