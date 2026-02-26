Impulsan en Tamaulipas cultura forestal desde las aulas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Febrero 26 de 2026.- La Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, en coordinación con la Secretaría de Educación, llevó a cabo una jornada de reforestación y capacitación ambiental en la Escuela Secundaria General No. 5 de esta capital, con el propósito de fortalecer la cultura forestal y fomentar el cuidado del medio ambiente desde las aulas.

Durante el evento se realizó la entrega de plantas a directivos, docentes y alumnos del plantel, además de impartirse una plática informativa sobre la importancia de los árboles, sus cuidados y su reproducción en el Vivero Tamatán, como una alternativa viable para contribuir a la preservación del entorno natural.

En atención a las instrucciones del Secretario Antonio Varela Flores, la Directora de

Fomento Forestal, Celene Ramírez García, informó que el personal de la dependencia entregó ejemplares de especies regionales como Palo de Rosa, Lluvia de Oro, San Pedro, Pirul Americano y distintos tipos de encino (roble, verde y rojo), todos producidos en el Vivero Tamatán.

Durante la actividad, las y los estudiantes recibieron información sobre los múltiples beneficios que los árboles aportan al medio ambiente, entre ellos la regulación de la temperatura, la producción de oxígeno y la mejora en la calidad del aire. Como parte de la jornada, alumnos y maestros participaron en una reforestación dentro de las instalaciones del plantel, contribuyendo así a la creación de un entorno escolar más verde y saludable.

Para concluir, se llevó a cabo la dinámica denominada “Lotería Forestal”, mediante la cual las y los jóvenes reforzaron sus conocimientos al aprender a identificar especies locales a través del juego, recibiendo premios y obsequios por su participación.

La funcionaria señaló que con estas acciones, el Gobierno de Tamaulipas, que encabeza Américo Villarreal Anaya, reafirma su compromiso con el desarrollo sustentable y la educación ambiental de la niñez y juventud tamaulipeca.