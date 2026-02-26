Por: Raúl Terrazas Barraza

Repercusiones de nueva Ley Aduanera

Cada vez son más las observaciones con intención de queja que existen en el sector exportador e importador de la Frontera tamaulipeca y en general de toda, ya que, con la reforma a la Ley Aduanera que entró en vigor el primero de enero de 2026, aumentaron a gran escala las obligaciones fiscales en temas de materialidad y trazabilidad de las operaciones de comercio exterior.

Resulta que las empresas ahora deben contar con soporte jurídico, operativo y financiero cabal para documentar la existencia real y comprobable de las operaciones, una por una, el pedimento y sus anexos dejó de ser suficiente y Aduanas requiera de inmediato la evidencia de que la operación corresponde a los términos declarados, que se cumplió con la capacidad productiva, que el flujo de recursos fue el adecuado, de tal forma que el proceso completito puede rastrearse para comprobar su ejercicio.

Cualquier cosa que no encaje, será violatoria del Artículo 59, fracción V de la Ley Aduanera y la regla 3.1.42 de las RGCE, porque debe integrarse un expediente electrónico por cada operación, que incluye pedimento, factura, documentos de acreditación de los recursos utilizados, mediante contratos, CFDI, comprobantes de pago, gastos logísticos, soporte de activos, evidencia de servicios, información de personal involucrado, fichas técnicas y control de inventarios.

El punto es más crítico, de acuerdo con expertos en comercio internacional, son la operaciones virtuales, porque otra regla aduanera, la 4.3.22 plasma documentar el proceso productivo que incluye la importación temporal y la liga a la transferencia, con la permanente línea irrompible de la cadena de custodia documental, cosa que puede dar lugar al intercambio de información estratégica entre empresas, cosa que se considera de riesgo financiero.

Papel por papel, para la integración de los expedientes será necesario una gran meticulosidad en el control interno y coordinación transversal entre las áreas de comercio exterior, finanzas, producción, almacén y recursos humanos, elementos que pueden derivar en alargar plazos para la exportación e importación y se elevarán los costos de la transacciones de comercio exterior.

Al mismo tiempo hay un elemento que, aunque se encuentra en la nueva Ley Aduanera, no encaja si se toma en cuenta la naturaleza y el desempeño actual de las empresas, ya que infinidad de ellas no están preparadas para cumplir con tanta exigencias, en el entendido de que, el incumplimiento ya, en este momento, derivará en derivar en multas, determinaciones fiscales y riesgos relevantes para la Certificación, entre otras cosas.

Los expertos precisan que urge, la realización de procesos de capacitación e integración interna de las empresas, a fin de evitar errores costos y dominar en el menor tiempo posible los criterios establecidos para las obligaciones fiscales relativas a materialidad y trazabilidad de las operaciones de comercio exterior.

Los otros

Siempre sí hubo quienes se ocuparán del funeral que se hará a la persona que fue abatida por las fuerzas armadas en un operativo de inteligencia que permitió actuar de manera pronta para detener a quien era generador de violencia en varias ciudades grandes del país.

La Fiscalía General de Justicia de la República recibió una petición a través del abogado de familiares para que, el cuerpo fuera entregado a fin de darle sepultura, sin embargo, por más que se indagó, no salió nada de información respecto al sitio y mucho menos de quienes podrían asistir al servicio que se otorgaría antes de ser llevado a su última morada.

No puede negarse que existe gran expectación, sobre todo en redes sociales, en virtud de que todos quieren salir con primero con algún dato duro, dado que, no se trata de un abatido cualquiera, sino del operador que, desde fuera de la Ley tenía control en muchas ciudades, en especial en el área de Guadalajara, en el Estado de Jalisco.

Todavía, para la mitad del jueves, circulaba la versión en el sentido de que, las autoridades federales realizaban los procedimientos periciales y corrían todos los protocoles que deben de activarse para la entrega del cadáver a quienes hicieron la solicitud.

Algo hizo mucho ruido allá en Matamoros, porque de pronto el Alcaldes Alberto Granados Favila, apareció en diálogos directos con propietarios de empresas, a fin de atenderlos de manera directa y apoyarlos en sus trámites con la autoridad municipal, en un plano en donde, la mayor queja de los empresarios de aquella fronteriza ciudad era el arbitrario y cuantioso costo de los permisos de protección civil que deberían de pagarse al Ayuntamiento.

Para congraciarse con las y los empresarios, el alcalde dio la cara y no dejó que se aparecieran los de Protección Civil, ya que, son los responsables del hostigamiento financiero, por tanto, encabezó una jornada de apoyo al comercio local que denominó, Certeza para tu Negocio, aunque, el alcance de la atención directa de Granados Favila, no alcanza para borrar la inconformidad acumulada que tienen los empresarios matamorenses.

Desde luego, la idea del edil es buena y se espera que, de resultados a corto plazo, porque urge a la gente de Matamoros que la incomodidad con la que trabajan las empresas sea superada.

Por otro lado, en el IETAM dan por hecho que la reforma electoral que ya está en la agenda de las Cámaras del Congreso de la Unión, le pegará fuerte a los organismos electorales, fuerte, desde luego, en el asunto de recursos, porque los recortes serán el trofeo para los reformistas.

Se espera una reducción en la cantidad de Consejeras y Consejeros, reducir la estructura de las áreas operativas, gastar menos en capacitación electoral de quienes reciben los votos y dejar de hacer el 25 o 30 por ciento de las cosas que están plasmadas en las Leyes Electorales, así que, el equipo del Consejero Juan José Ramos Charre, deberá de prepararse para cualquier escenario.